Sous les 5300 points, les tensions commerciales pèsent

Opinion : Négative sous les 5365 PTS

Objectif de cours : 5285 PTS



La Maison Blanche avait relevé vendredi les droits de douane à 25% sur quelques 200 milliards de dollars de produits chinois importés et cette dernière semble désormais penser qu’il n’y a pas urgence à signer un accord, préparant par ailleurs de nouveaux droits de douanes sur plus de 300 milliards de dollars supplémentaires de produits chinois importés. La Chine ne devrait pas tarder à réagir.



Ce regain de tensions engendre de nouveaux dégagements en Asie et en Europe. Tokyo a perdu 0.72% ce matin et l’indice Shanghai Composite a cédé 1.2%.

Le CAC40 recule, quant à lui, de 0.53% à 5299 points, repassant ainsi pour la première fois sous le seuil des 5300 points depuis fin mars.

Du côté des statistiques, aucune publication majeure n’est attendue aujourd’hui.

Outre-Atlantique, les contrats futures présagent d'un repli initial de plus de 1%.



