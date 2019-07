Toujours pas d’intérêts directionnels marqués Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5545 PTS

Objectif de cours : 5624 PTS





Dans la session du jour, le programme se veut chargé pour les investisseurs avec le discours de J. Powell à 16h. En parallèle, les stocks de commerce et pétroliers seront dévoilés dans l’après-midi également. En attendant, le marché s'affiche à l’équilibre sur les premiers échanges.



Graphiquement, en données horaires, les intervenants ont opéré avec précision puisque le plus bas de la séance d'hier a été touché au niveau de la ligne inférieure du gap haussier (5545 points). Les intérêts acheteurs se sont manifestés à nouveau sur cette zone pertinente pour ramener l’indice au contact de la moyenne 20 heures. Son franchissement ouvrirait la voie pour viser les 5593 points, niveau de la moyenne mobile 50 heures. A contrario, la cassure du support à 5545 points neutraliserait la configuration actuelle, avec un objectif baissier à 5486 points.

Les valeurs françaises ont subi une nouvelle séance négative hier à 5572.10 points, soit une baisse de 0.31%. Les inquiétudes sur les conséquences du conflit international pèsent sur tous les secteurs cycliques. Il n'est pas surprenant de voir les automobiles à la peine avec des replis marqués pour Renault (-2.3%), Peugeot (-2.3%) ou Michelin (-2.2%).

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.