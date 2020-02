L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (15/02)

CORONAVIRUS-LE BILAN EN CHINE PORTÉ À 1.523 MORTS, PRÈS DE 66.500 CAS

GENEVE - Le coronavirus Covid-19 a causé vendredi 143 décès supplémentaires en Chine continentale, ont rapporté samedi les autorités sanitaires chinoises, ce qui porte à 1.523 le nombre de cas mortels dans le pays depuis que le virus s'est déclaré à Wuhan en décembre dernier.

Dans son bilan quotidien, la Commission de la santé a indiqué que 2.641 cas supplémentaires de contamination ont été confirmés vendredi, portant à 66.492 le nombre de patients infectés par le virus en Chine.

Dans la seule province du Hubei, le nombre de décès liés au coronavirus a augmenté de 139 vendredi, dont 107 à Wuhan. Le nombre de cas mortels s'élève désormais à 1.123 dans la capitale de la province.

Le Quotidien du Peuple, organe officiel du Parti communiste dans la capitale chinoise, a rapporté que toutes les personnes revenant à Pékin à partir de vendredi devaient se placer elles-mêmes en quarantaine pour une durée de 14 jours afin d'éviter une propagation du coronavirus Covid-19.

Les personnes qui refusent de respecter cette période d'isolement ou de suivre les autres consignes pour enrayer l'épidémie seront punies, ajoute le journal.

Le personnel de santé chinois subit de plein fouet l'épidémie de coronavirus, 1.716 d'entre ayant été contaminés par le virus et six en sont morts.

La mission conjointe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de la Chine devrait commencer ce week-end ses investigations sur l'épidémie de coronavirus et cherchera en priorité à déterminer comment se propage la maladie et sa dangerosité, a déclaré vendredi le directeur général de l'OMS.

---

ITALIE-RENZI RÉCLAME LA FORMATION D'UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

ROME - Le gouvernement italien risque de tomber, a prévenu vendredi l'ancien président du Conseil italien Matteo Renzi qui a boycotté une réunion gouvernementale consacrée à une réforme controversée de la justice.

Italia Viva, sa formation politique, appartient à la coalition actuellement au pouvoir à Rome et qui regroupe le Parti démocrate et le Mouvement 5 Etoiles (M5S), ce qui de l'empêche pas d'adresser régulièrement ses critiques au gouvernement dirigé par Giuseppe Conte.

Si les sondages ne lui accordent qu'environ 4% des intentions de vote, le soutien de ses élus est crucial pour la survie du gouvernement, tout particulièrement au Sénat où la marge de la coalition est très mince.

Le gouvernement italien a approuvé jeudi une réforme du régime des prescriptions qui prévoit notamment de mettre fin aux procédures si les décisions ne sont pas prononcées à temps.

Matteo Renzi, qui s'oppose à cette réforme, a mis Giuseppe Conte au défi de former une nouvelle coalition après que le président du Conseil a appelé à l'unité et à la fin de la cacophonie.

---

FRANCE-GRIVEAUX RENONCE À SA CANDIDATURE À PARIS

PARIS - Benjamin Griveaux, candidat La République en marche (LaRem), a retiré vendredi sa candidature à la mairie de Paris, disant ne plus vouloir exposer sa famille à une campagne dans laquelle "tous les coups sont désormais permis" après la diffusion d'une vidéo intime non authentifiée.

Ce fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron se trouvait en mauvaise posture dans les sondages en vue des municipales de mars lors desquelles le parti majoritaire souhaite acquérir l'ancrage local qui lui fait défaut pour l'instant. Il était également confronté à la candidature dissidente de Cédric Villani, exclu récemment de LaRem.

"J'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne", a-t-il déclaré à la presse, au lendemain de la présentation de son programme de campagne. "Hier (jeudi) un nouveau stade a été franchi, des sites internet ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée", a déclaré le député de Paris.

"Je ne souhaite pas nous exposer davantage ma famille et moi quand tous les coups sont désormais permis, cela va trop loin."

Le désistement de celui qui figurait en troisième position dans les sondages en vue des élections municipales dans la capitale - derrière la maire sortante Anne Hidalgo (PS) et l'actuelle maire du VIIe arrondissement Rachida Dati (LR) - n'a pas entamé la volonté de LaRem de partir à l'assaut de l'Hôtel de Ville.

---

RENAULT PROMET DES ÉCONOMIES DRASTIQUES APRÈS UNE ANNÉE NOIRE

BOULOGNE-BILLANCOURT, Hauts-de-Seine - Renault a annoncé vendredi un plan drastique d'économies pour tourner la page d'une année noire marquée par sa première perte nette en dix ans et les soubresauts qui ont suivi la chute de l'ex-PDG Carlos Ghosn.

Pour redresser la barre, le groupe au losange compte réduire d'au moins deux milliards d'euros ses coûts de structure en trois ans, soit une baisse d'environ 20%, en optimisant son outil industriel, en revoyant ses relations avec ses sous-traitants et en passant en revue ses actifs non stratégiques.

Ce plan, qui n'exclut pas des fermeture d'usines en France ou dans le monde, sera présenté dès mai prochain car Renault doit agir vite et de ne peut s'offrir le luxe d'attendre l'arrivée du nouveau directeur général Luca de Meo en juillet.

"Nous n'avons aucun tabou et nous n'excluons rien, étant donné que nous avions peut-être un peu trop de capacités pour des visions en terme de volumes plus élevées que ce que nous avons aujourd'hui", a déclaré Clotilde Delbos, directrice générale par intérim, lors d'une conférence de presse.

Ce message a contribué à redresser le cours de l'action Renault. Vers 13h00, le titre gagne 1,7% à 35,41 euros alors qu'il avait ouvert en fort recul, et accusé un temps en matinée la plus forte baisse de l'indice CAC 40 (-0,17%).

---

LES USA RELÈVENT LES TAXES DOUANIÈRES SUR LES AVIONS EUROPÉENS DE 10% À 15%

WASHINGTON - Les Etats-Unis ont annoncé vendredi qu'ils allaient relever de 10% à 15% les droits de douane sur les avions importés de l'Union européenne à partir du 18 mars, accentuant ainsi la pression sur Bruxelles dans le cadre du conflit sur les subventions accordées à Airbus.

Dans un communiqué diffusé vendredi soir, le bureau du Représentant américain au Commerce (USTR) fait savoir que Washington reste disposé à parvenir à un accord avec l'UE sur le sujet mais pourrait revoir ses mesures si Bruxelles imposait à son tour des droits de douane.

Européens et Américains s'accusent mutuellement depuis 2004 d'avoir soutenu par des subventions publiques illégales les constructeurs aéronautiques Airbus et Boeing.

Dans le cadre du contentieux sur les subventions accordées à Airbus, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a autorisé en octobre les Etats-Unis à taxer 7,5 milliards de dollars (6,7 milliards d'euros) de produits industriels et agricoles importés d'Union européenne

---

MARK ZUCKERBERG CONCÈDE QUE FACEBOOK DEVRA PAYER PLUS D'IMPÔTS

MUNICH - Le PDG de Facebook Mark Zuckerberg accepte que le projet de réforme de la fiscalité internationale signifie que le groupe qu'il a fondé devra payer davantage d'impôts dans plusieurs pays, selon le site Politico, qui cite des extraits d'un discours prévu samedi.

Réunies fin janvier à Paris sous l'égide de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), qui chapeaute les travaux sur cette réforme, les autorités fiscales de 137 pays se sont engagées à poursuivre les négociations visant à adapter le système fiscal international à l'ère numérique.

"Nous convenons que (cette réforme) pourrait signifier que nous aurons à régler davantage d'impôts (...) dans différents pays dans ce nouveau cadre", selon les passages, publiés par Politico, de l'allocution que Mark Zuckerberg doit prononcer lors de la conférence de Munich sur la sécurité.

"Je comprends la frustration sur les modalités de taxation des entreprises de la tech en Europe. Nous voulons aussi une réforme fiscale et je suis ravi que l'OCDE se penche sur le sujet." Contactée à son siège parisien, l'OCDE n'a fait aucun commentaire.

Dans sa configuration actuelle, le système fiscal international permet entre autres aux géants du numérique comme Google , Amazon , Facebook et Apple - souvent désignés par l'acronyme "Gafa" - la possibilité de déclarer leurs bénéfices dans des pays à faible taux d'imposition des sociétés comme l'Irlande, indépendamment du pays dans lequel se trouvent leurs utilisateurs.