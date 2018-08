Les intervenants en vacances Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5440 PTS/ 5525 PTS





Cet après-midi, il n'y aura pas de statistique pour dynamiser le marché, ce dernier se trouvant vide de catalyseur. Pourtant l'actualité sur les tensions commerciales reste intense et tel un véritable feuilleton de l’été, les indices pourraient reprendre rapidement de la volatilité.





Techniquement, en données horaires, les prix ont tenté d’accéder, ce matin, au haut du gap des 5495 points, sans pour autant le combler. L'indice se trouve porté par la moyenne mobile des 100 périodes et devrait retenter une accélération en direction des 5500 points, son dépassement annoncerait l'ouverture de nouvelles cibles haussières telles 5525 puis 5550 points.

