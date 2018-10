Mûr pour un rebond, dès la prochaine bonne nouvelle Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5040 PTS/ 5200 PTS





A 14h30, les investisseurs prendront connaissance des ventes de détails ainsi que de l’indice manufacturier de la Fed de New York, puis à 16h, des stocks des entreprises.



Techniquement, en données horaires, le courant vendeur pèse sur le parcours du CAC40. Le support extrême des 5040/5030 se rapproche. Vu le niveau de survente, la moindre bonne nouvelle devrait participer activement au redressement des cours, en direction des 5175 points voire jusqu’en haut du gap à 5200 points. Sinon, la pression restera présente sous les 5100 points pour aller chercher la zone basse, niveau sur lequel l’indice parisien jouera gros.

