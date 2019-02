L'indice montre moins de dynamisme Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 19/02/2019 | 15:17





Parmi les mouvements ostentatoires du dernier mois glissant, Fresenius Medical Care gagne 10%. Le groupe basé à Hambourg avait connu une année 2018 délicate avec une chute de 30%. Il s’agit en fait d’un rattrapage après une sanction trop punitive. RWE, le distributeur d’énergie, remonte la pente également en progressant de 9% sur la même période et continue sur sa lancée, puisque le titre se valorise de 28% depuis le double-bottom de novembre à 17 EUR.



A contrario, la très médiatique Wirecard affiche toujours autant de volatilité pour céder sur le mois un déficit de 20%, depuis les affirmations du Financial Times sur des doutes comptables. Dans la lignée des baisses ThyssenKrupp recule de 19% après l’annonce d’une émission obligataire.



Techniquement en données journalières, les cours reviennent tester la ligne intermédiaire des 11400 points. L’orientation des moyennes mobiles reste plutôt neutre, ce qui milite pour un prolongement de la période actuelle de stabilité entre cette borne supérieure des 11400 points et le support fixé à 10900 points. Il faudrait un franchissement haussier au-delà de la zone haute pour viser une nouvelle cible à proximité des 11600 points.

L’Allemagne reste très concernée par le conflit commercial larvé entre les États-Unis et l’Europe. Les constructeurs allemands attendent la décision de Trump pour savoir si des taxes additives peuvent s’appliquer aux exportations de véhicules allemands, ce qui limite la portée du mouvement haussier actuel.Parmi les mouvements ostentatoires du dernier mois glissant, Fresenius Medical Care gagne 10%. Le groupe basé à Hambourg avait connu une année 2018 délicate avec une chute de 30%. Il s’agit en fait d’un rattrapage après une sanction trop punitive. RWE, le distributeur d’énergie, remonte la pente également en progressant de 9% sur la même période et continue sur sa lancée, puisque le titre se valorise de 28% depuis le double-bottom de novembre à 17 EUR.A contrario, la très médiatique Wirecard affiche toujours autant de volatilité pour céder sur le mois un déficit de 20%, depuis les affirmations du Financial Times sur des doutes comptables. Dans la lignée des baisses ThyssenKrupp recule de 19% après l’annonce d’une émission obligataire.Techniquement en données journalières, les cours reviennent tester la ligne intermédiaire des 11400 points. L’orientation des moyennes mobiles reste plutôt neutre, ce qui milite pour un prolongement de la période actuelle de stabilité entre cette borne supérieure des 11400 points et le support fixé à 10900 points. Il faudrait un franchissement haussier au-delà de la zone haute pour viser une nouvelle cible à proximité des 11600 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.