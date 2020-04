Forums > Forum Don't Nod Entertainment

Dontnod connu avec son jeu Life is strange vient de signer Xbox ! en espérant une nouvelle réussite avec Life is strange 2 après Life is strange, on peut penser que Dontnod s'ouvre un nouveau grand marché avec Microsoft et sa Xbox ; je ne sais pas quel sera l'impact mais ça pourrait générer un gros levier commercial. Sachant qu'en terme de deliveraging en contenu, Dontnod va bénéficier au S2 des excellentes ventes de Vampyr non comptabilisées au S1 ou quasi. @ l'administrateur... Lire la suite Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée



Nostromo11 - autre bonne nouvelle pour les secteur, la bataille des plateformes de JV entre Steam et Epic Games, ce dernier venant de proposer de réduire fortement les commissions que prend le leader quasi monopolistique Steam. Ce qui laisse penser à une hausse mécanique des revenus pour des studios tels que Dontnod Ubisoft ou Bigben Interactive mais surtout un transfert de revenus forcément en bénéfice net...^^

Et pas à la marge puisque de Steam à Epic Games cela correspond à un différentiel de marge au bénéfice des éditeurs de....18% !!!

Sachant que dans les nouveaux usages dématérialisés les JV se vendent bien plus avec d'anciens jeux certes vendus moins chers mais déjà entièrement amortis, soit là aussi un autre gisement de bénéfices nets. Cf notamment Xilam dans l'animation qui réalise ainsi des marges de folie qui vont encore croitre.

Bref je crois que plus que jamais il faut investir les fournisseurs de contenus.

Le gros intéret étant que les gros fournisseurs d'accès Google Amazon Netflix Steam...etc sont de gros consommateurs de contenus.

Avec donc en face des éditeurs profitant d'un bien meilleur rapport de force ; du moins il me semble.

Et avec un contexte boursier délétère qui a de fait supprimé toute prime à un secteur en plein essor dans une société convergeant puissamment vers les loisirs numériques.

Suffit de voir combien les jeunes passent leurs vies sur leurs smartphones. De la pure folie en matière de convergence numérique et donc de revenus. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée





