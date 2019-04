EssilorLuxottica : La résistance moyen terme limite le potentiel 23/04/2019 | 08:46 vente En cours

Cours d'entrée : 107.95€ | Objectif : 98.8€ | Stop : 113€ | Potentiel : 8.48% EssilorLuxottica évolue à proximité d'une zone de résistance majeure située vers 109.05 EUR. Cette zone devrait s'avérer difficile à franchir et suggère l'amorce d'une correction.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 98.8 €. Graphique ESSILORLUXOTTICA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 109.05 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 28.39 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sous-secteur Verres, lunettes et lentilles de contact Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ESSILORLUXOTTICA -1.04% 53 448 THE COOPER COMPANIES 11.71% 14 158 OVCTEK CHINA INC --.--% 1 837 MENICON CO LTD 14.04% 1 048 INTEROJO CO. LTD. --.--% 248 LIGHTPATH TECHNOLOGIES, INC.. -2.68% 35

Données financières (€) CA 2019 17 086 M EBIT 2019 2 678 M Résultat net 2019 1 461 M Dette 2019 1 798 M Rendement 2019 1,93% PER 2019 29,07 PER 2020 27,13 VE / CA 2019 2,89x VE / CA 2020 2,70x Capitalisation 47 659 M Prochain événement sur ESSILORLUXOTTICA 07/05/19 Q1 2019 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 115 € Ecart / Objectif Moyen 5,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hubert Sagnières Chairman & Chief Executive Officer Laurent Vacherot President, Co-COO & Non-Independent Director Paul du Saillant Co-Chief Operating Officer Jean Carrier-Guillomet Co-Chief Operating Officer Hilary Halper Chief Financial Officer