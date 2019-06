Une phrase et ça repart Envoyer par e-mail :

L’indice européen n’échappe pas à ce mouvement rapide. Les valeurs composant l’Euro Stoxx 50 se trouvent portées par un courant acheteur et la progression s’opère de manière homogène.



Graphiquement, en données journalières, les cours sont parvenus à passer la résistance des 3400 points et l'extension montre un retour des acheteurs sur l'annonce, de manière ostentatoire. Le prochain palier graphique se situe sur 3438 points, dernière étape avant d'aller tester les plus hauts annuels à 3515 points.

Les moyennes mobiles quotidiennes confortent le scénario haussier. Il faudrait un repli sous les 3350 points pour renouer avec l’indécision et fixer, à nouveau, des objectifs baissiers.



