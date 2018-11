Nestlé : Reprise de la tendance de fond 20/11/2018 | 14:14 achat En cours

Cours d'entrée : 83.42CHF | Objectif : 88CHF | Stop : 81.1CHF | Potentiel : 5.49% La valeur Nestlé présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 88 CHF. Graphique NESTLÉ Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 78.78 CHF.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 85.4 CHF.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 85.4 CHF.

L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.08 fois le CA de la société, est relativement élevée.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 22.6 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Industrie agroalimentaire - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NESTLÉ -0.36% 259 971 MONDELEZ INTERNATIONAL 2.08% 64 361 THE KRAFT HEINZ COMPANY -34.49% 63 508 DANONE -7.11% 50 779 GENERAL MILLS -25.40% 26 341 ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMP.. 15.54% 26 003 ASSOCIATED BRITISH FOODS -12.70% 24 816 THE HERSHEY COMPANY -4.55% 22 901 KELLOGG -9.25% 21 422 MCCORMICK & COMPANY 46.35% 19 739 CONAGRA BRANDS -11.28% 16 056

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.