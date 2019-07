Phase de neutralisation Envoyer par e-mail :

Quelques dossiers ont néanmoins réalisé des parcours exceptionnels sur l’année comme Advantest Corp qui avance de 91% dont 30% sur la dernière semaine, avec des résultats en forte hausse (appareils de tests instruments électroniques).

Rakuten, avec 58% de gains, occupe également les premières places du palmarès annuel.



Graphiquement, en données journalières, depuis le pic annuel d’avril à 22 300 points, le Nikkei est rentré dans une longue phase de consolidation, avec comme point bas les 20 400 points. Les cours se maintiennent néanmoins au-delà de la moyenne mobile 20 jours. Cette dernière a tendance à se latéraliser, validant le profil neutre de la configuration actuelle.

Les oscillations devraient perdurer dans ce large trend horizontal entre 20 970 points et 21 820 points. Il faudrait un débordement dans un sens comme dans un autre pour viser des bornes plus éloignées, comme 22 300 points à la hausse ou 20 400 points en cas de cassure baissière.

