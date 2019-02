Anticyclone sur l'Europe du Nord Envoyer par e-mail :

Dans les mêmes proportions, Boliden brille de mille feux en ce début d’exercice. Troisième producteur de zinc et de cuivre en Europe, la société de Stockholm produit également de l’or, ce qui explique l’envolée du titre dans la lignée de la hausse du métal doré. Electrolux monte également sur le podium, en validant également une hausse de 28%. Ce gain fait suite aux bons résultats et à son "spiff off" du segment professionnel, qui doit se concrétiser par une distribution des actions aux actionnaires.



Techniquement, en données journalières, les cours viennent de réaliser une poussée de forte ampleur depuis la base des 1365 points. Cette relance s'est developpée sans repli secondaire, ce qui prouve la force du consensus acheteur. Néanmoins, une pause s'est mise en place au contact des 1550 points et celle-ci devrait s'accentuer jusqu'à revenir sur la moyenne mobile 20 séances. Le respect de cette dernière pourrait redonner de la force à l'indice pour viser une nouvelle cible en direction des 1570 points. Il faudrait un retour brutal sous les 1480 points, pour annihiler la pertinence du mouvement présent.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.