Partners Group Holding AG : Pas de retournement en vue 03/05/2019 | 09:44 achat En cours

Cours d'entrée : 771.4CHF | Objectif : 850CHF | Stop : 740CHF | Potentiel : 10.19% Le titre Partners Group Holding AG ne donne aucun signe d'essoufflement de sa dynamique haussière. On pourra miser sur une poursuite de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 850 CHF. Graphique PARTNERS GROUP HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 778.5 CHF.

Sous-secteur Capital investissement Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PARTNERS GROUP HOLDING AG 29.80% 20 242 AURELIUS EQUITY OPPORTUNITI.. 41.11% 1 526 OAKTREE SPECIALTY LENDING C.. 25.30% 743 IANTHUS CAPITAL HOLDINGS IN.. 16.73% 656 DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG 6.41% 597 MBB SE 9.97% 518 ALARIS ROYALTY CORP. 6.18% 490 CAPMAN OYJ 13.59% 286

Données financières (CHF) CA 2019 1 447 M EBIT 2019 922 M Résultat net 2019 826 M Trésorerie 2019 988 M Rendement 2019 3,03% PER 2019 24,95 PER 2020 22,62 VE / CA 2019 13,6x VE / CA 2020 12,2x Capitalisation 20 655 M Prochain événement sur PARTNERS GROUP HOLDING AG 15/05/19 Assemblée générale Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 818 CHF Ecart / Objectif Moyen 5,8% Dirigeants Nom Titre André Frei Co-Chief Executive Officer David Layton Co-Chief Executive Officer Steffen Meister Executive Chairman-Supervisory Board Andreas Knecht Chief Operating Officer & General Counsel Philip Sauer Co-Chief Financial Officer & IR Contact