:) Au dessus de 140.30 c'est pas mal de tenter des achats, attentions aux points d'allègements qui sont très proche il faut donc opter pour des achats sur replis au maximum.- payable vers 140.30 ce début de semaine, si on passe en dessous on oubli et on laisse faire la correction daily tranquillou.- payable au dessus de 142.10 mais on est très impulsif et le marché n'a pas beaucoup repris son souffle donc léger...- pas de vente sur cette valeur sous peine de "pisser contre le le vent":)