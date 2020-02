mfginseng - indicateurs sont à la baisse pour du CT Baissier Cours d'entrée : 36.625 DSM est une tres belle société que je connais bien, mais je crois que 2012 sera difficile aussi pour eux (le USD et le prix du baril)- Donc je pense qu'en 2012 on reverra un PER aux alentours de 8 et pas 11; et un cours plus bas que 30.

Mais pour le moment il est possible que le cours soit soutenu à cause du dividende à venir....c'est encore à voir.

Je suis plutôt d'avis de garder cette valeur en surveillance mais pas de la prendre aux cours actuels-

As-tu d'autres informations?