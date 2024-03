Cette ultime séance boursière de la semaine pour les places occidentales me donne l'occasion de dresser un mini bilan et de souligner que l'aversion au risque est au ras des pâquerettes. Les pâquerettes qui tirent leur nom du fait qu'elles fleurissent à pâques, hors réchauffement climatique bien sûr. Vous aurez aussi droit ce matin à une explication un peu technique sur la disparition de la volatilité.

La semaine boursière sera terminée ce soir pour la plupart des places occidentales, qui resteront fermées pour le vendredi de Pâques. Cette séance de jeudi sera aussi la dernière du trimestre, ce qui m'autorise à faire un pré-bilan. Les indices se sont globalement bien comportés, en particulier le DAX allemand et le S&P500 américain, à créditer d'un gain de 10%. L'indice large américain devrait même connaître son meilleur démarrage trimestriel depuis 2019, si la séance du jour ne part pas en cacahuète. Hors marchés très volatiles à cause de devises hyperactives (Argentine, Turquie), les extrêmes trimestriels sont à chercher du côté du Japon, où le Nikkei 225 a gagné plus de 21%. Et de la Chine, où Hong Kong et Shanghai affichent un bilan légèrement négatif. Les marchés asiatiques auront droit à une ultime séance demain, puisque les cloches n'apportent pas de chocolat aussi loin. Pour en revenir aux marchés européens, le CAC40 français a gagné 9% depuis le début de l'année, le SMI suisse 5,5% et le Bel20 environ 3%.

Cette fin de semaine antérieure à la coupure pascale est marquée par de nombreuses publications de résultats de valeurs moyennes à Paris. Les plus sérieuses se sont déjà exécutées, celles qui ont quelque chose à cacher ou pas grand-chose à espérer le feront ce soir après la clôture.

Autre fait important de la journée, la glissade du yen sur un plus bas de 34 ans, tout près de 152 JPY pour 1 USD. Et là, vous vous dites : pourquoi c'est important la glissade du yen ? Pour être honnête, je ne sais pas trop, mais les tribulations du yen tiennent régulièrement en haleine les commentateurs parce que la devise japonaise est le cœur de la pratique du carry trade, qui permet à de nombreux fonds de faire de la marge en profitant de l'opportunité offerte par l'emprunt d'une monnaie à faible taux d'intérêt. Toute secousse sur le yen est donc scrutée de près. Et comme les niveaux actuels avaient déjà déclenché une intervention de la Banque du Japon il y a 18 mois, le curseur de vigilance a été relevé.

Enfin, pas de quoi faire monter l'aversion au risque des investisseurs, dont la libido pour les actions est toujours forte. D'ailleurs, la mesure du risque a du plomb dans l'aile, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi sans perdre tout le monde en route. En bourse, l'outil préféré des financiers pour mesurer la nervosité s'appelle le VIX, surnommé l'indice de la peur. Or il ne fait plus peur à personne. Parce qu'il est cassé, de l'avis de quelques spécialistes. Mazette, le VIX est cassé ? Mais par qui. C'est là que ça devient intéressant, pour une raison que je vais vous expliquer. Comme cela dépasse mes compétences intellectuelles, je n'ai pas honte de dire que cette démonstration est le fruit de la réflexion de l'excellente équipe de recherche d'AlphaValue, qui s'est appuyée sur la non moins excellente rubrique Alphaville du Financial Times. Nous produisons aussi d'excellents contenus, du moins nous essayons, mais il faut parfois savoir rendre à César ce qui lui appartient, comme disait ma mamie en renvoyant la baballe à son épagneul doté de cet impérial patronyme.

AlphaValue, qui prêche logiquement pour sa paroisse, souligne que le métier d'analyste fondamental a encore de beaux jours devant lui. Pourquoi ? Parce que le marché ne peut plus vraiment compter sur ses marqueurs traditionnels, notamment l'indice VIX, pour mesurer la nervosité du marché, donc son risque. Le VIX repose sur la volatilité. Or elle a disparu depuis quelques mois. Pour être précis, des actions restent volatiles à l'échelle individuelle, mais la grosse patate qui les englobe, non.

L'explication, avancée par Alphaville, semble être à chercher du côté des ETF sur options et plus précisément d'une stratégie qui les utilise, baptisée "call overwriting". Pour la faire simple, un fonds détient un actif sous-jacent et une option d'achat sur cet actif, généralement avec un prix d'exercice supérieur au prix actuel de l'actif. Le fonds perçoit ainsi une prime. Le mécanisme entraîne baisse de la volatilité implicite et de la volatilité réalisée (le détail de l'explication est disponible sur Alphaville, je n'entre pas dans le détail). Le truc, c'est que le marché des ETF basés sur les options n'est pas marginal : il pèse quelque 100 milliards de dollars (son volume a été multiplié par huit en trois ans), dont environ 70% spécialisés sur la survente d'options d'achat. Du coup la volatilité est sévèrement rabotée : le VIX et compagnie ne reflètent plus principalement l'appétence pour la couverture contre une baisse éventuelle du marché, mais sont gangrenés par ces stratégies de couverture complexes et déconnectées de la perception du risque.

Donc n'oubliez pas : la prochaine fois que je vous fais le coup du VIX qui ne rebondit pas malgré la hausse des tensions dans une chronique, répondez juste "quelle truffe, il a rien compris aux call overwriting".

Pour en revenir à des choses plus terre à terre, le rendement des bons du trésor US a progressé hier après les propos du très écouté gouverneur de la Fed Christopher Waller, qui est souvent un faiseur de tendance. Fidèle à sa ligne directrice, il a conseillé aux marchés de ne pas trop s'emballer sur les baisses de taux pour le moment. Le marché action, lui, s'en fout et pense à son weekend de Pâques. De toute façon, il sait que les deux événements censés être les plus importants de la semaine, la publication de l'inflation PCE et un discours du patron de la Fed Jerome Powell auront lieu demain, pendant que Wall Street sera fermé.

En Asie Pacifique, les rumeurs d'intervention pour soutenir le yen font reculer le Nikkei 225 de 1,5%. Il en faudra plus pour que la Bourse de Tokyo perde son statut de placement chéri des investisseurs internationaux. La Chine rebondit de plus de 1% pendant que la Corée du Sud et Taiwan reculent. L'Australie et l'Inde, qui progressent de 1%, sont à leur avantage. Les indicateurs avancés européens sont haussiers.

Les temps forts économiques du jour

La journée débutera avec le PIB du Royaume-Uni (08h00), suivi de l'indicateur avancé KOF de la Suisse (09h00) et de la variation du chômage en Allemagne (09h55). Plus tard, nous aurons la masse monétaire M3 de la zone euro (10h00). L'après-midi sera consacrée aux Etats-Unis avec le PIB annualisé (13h30), les nouvelles demandes d'allocations chômage (13h30), le Chicago PMI (14h45), les reventes de logements en cours (15h00) et le sentiment de l'Université du Michigan (15h00). Tout l'agenda ici.

L'euro revient autour de 1,084 USD. L'once d'or se négocie 2171 USD. Le pétrole se stabilise, avec un Brent de Mer du Nord à 86,11 USD le baril et un brut léger américain WTI à 81,85 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans ressort à 4,21%. Le bitcoin se négocie 70 600 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Cegedim, en perte en 2023, anticipe une décélération de la croissance cette année.

Esker maintient ses objectifs pour 2024.

Soitec prévoit un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants pour 2024-2025.

Trigano prévoit une bonne progression de sa rentabilité au premier semestre.

Vusiongroup propose un dividende de 0,30 EUR par action et vise une hausse de sa rentabilité.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)