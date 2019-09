Securitas : Bon timing long terme pour revenir à l'achat 04/09/2019 | 09:08 achat En cours

Cours d'entrée : 148.2SEK | Objectif : 169SEK | Stop : 139SEK | Potentiel : 14.04% Le titre Securitas présente une configuration technique intéressante dans une optique à moyen terme. En effet, le support des 141.25 SEK ressort comme une zone pertinente en données hebdomadaires pouvant contenir les vélléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 169 SEK. Graphique SECURITAS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 141.25 SEK en données hebdomadaires.

La proximité du support moyen terme des 140.7 SEK offre un bon timing pour l'achat du titre.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.64 pour l'année 2019.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Points faibles La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Sous-secteur Services de sécurités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SECURITAS 3.16% 5 436 SECOM CO LTD 0.28% 18 484 PROSEGUR CASH SA -27.92% 2 301 PROSEGUR COMPANIA DE SEGURI.. -24.60% 2 189 SECURITY AND INTELLIGENCE S.. -1.57% 770 CENTRAL SECURITY PATROLS CO.. 4.23% 686

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019

Données financières (SEK) CA 2019 110 Mrd EBIT 2019 5 502 M Résultat net 2019 3 410 M Dette 2019 17 488 M Rendement 2019 3,29% PER 2019 16,0x PER 2020 14,9x VE / CA2019 0,64x VE / CA2020 0,60x Capitalisation 53 554 M Prochain événement sur SECURITAS 06/11/19 Q3 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 147,56 SEK Dernier Cours de Cloture 146,75 SEK Ecart / Objectif Haut 29,5% Ecart / Objectif Moyen 0,55% Ecart / Objectif Bas -21,6% Révisions de BNA

Dirigeants Nom Titre Magnus Ahlqvist President & Chief Executive Officer Marie-Elisabeth Ehrling Chairman Bart Adam Chief Financial Officer Martin Althén Chief Information Officer Carl Fredrik Wilhelm Douglas Vice Chairman