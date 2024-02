Securitas AB figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de sécurité. Le groupe propose des prestations de gardiennage (mise à disposition de patrouilles permanentes et ponctuelles, notamment dans les aéroports, les hôpitaux et sur les sites nucléaires). Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de services de sécurité en Amérique du Nord (44,2%) ; - prestations de services de sécurité en Europe (41,9%). En outre, le groupe propose des prestations de télésurveillance et d'intervention sur alarme à destination des petites et moyennes entreprises et des bâtiments résidentiels ; - prestations de services de sécurité en Ibéro-Amérique (11,6%) ; - autres (2,3%).

Indices liés STOXX EUROPE 600 (EUR)