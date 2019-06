La valeurs suisses riment avec performance Envoyer par e-mail :

Les contributeurs à ce mouvement ascendant sont majoritaires. Richemont gagne plus de 6.6%, porté par des rumeurs d’achat de titres de la part du management. The Swatch Group bénéficie également du retour des investisseurs pour reprendre 5% sur la séquence hebdomadaire. Lonza, de son coté, en profite pour battre de nouveaux records de prix (+26.5% depuis le début d’année).



Graphiquement, en données journalières, l’indice franchit un nouveau palier avec le dépassement des 9770 points. L’orientation des moyennes mobiles n’offre pas d’autre alternative que d’envisager une prolongation du mouvement haussier, en direction des symboliques 10000 points.

Le double appui décalé sur mai donne du potentiel de progression complémentaire. Il faudrait un retour sous les 9580 points pour annihiler, à court terme, les espérances d’extension.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.