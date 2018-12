Trigano : A proximité d'un niveau clé en données hebdomadaires 12/12/2018 | 09:05 achat En cours

Cours d'entrée : 84.75€ | Objectif : 99€ | Stop : 78€ | Potentiel : 16.81% Le titre Trigano teste la zone support des 82.8 EUR en données hebdomadaires. On considérera le récent mouvement baissier comme une opportunité pour se placer à bon compte.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 99 €. Graphique TRIGANO Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Trigano représente actuellement 5.51 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 22/02/2016 au cours de 66.54 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 82.8 EUR en données hebdomadaires.

La proximité du support moyen terme des 79.45 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Le titre est valorisé sur 2019 à 0.63 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 127.1 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Produits récréatifs - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TRIGANO -43.28% 1 830 NIKON CORP -25.29% 6 043 POLARIS INDUSTRIES INC. -32.87% 5 143 BRUNSWICK CORPORATION -12.13% 4 263 THOR INDUSTRIES, INC. -62.63% 2 975 BRP INC -19.29% 2 973 GIANT MANUFACTURING CO LTD --.--% 1 761 LCI INDUSTRIES -48.56% 1 686 GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO.. --.--% 1 193 AMERICAN OUTDOOR BRANDS COR.. 3.27% 723 WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. -62.03% 673

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.