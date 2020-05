Turquie et Libye au menu d'une discussion entre Trump et Erdogan

ISTANBUL, 23 mai (Reuters) - Le président américain Donald Trump et son homologue turc Tayyip Erdogan sont convenus de poursuivre une coopération militaire et politique étroite lors d'un appel téléphonique essentiellement consacré aux dossiers libyen et syrien, a annoncé samedi la présidence turque.

Les deux hommes se sont mis d'accord pour continuer à rechercher la stabilité dans la région de la Méditerranée orientale, a-t-on ajouté de même source.

La Turquie soutient le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale qui a remporté des victoires militaires importantes ces dernières semaines face à l'armée nationale libyenne (ANL) de l'homme fort de l'est du pays, le maréchal Khalifa Haftar. (Jonathan Spicer, version française Elizabeth Pineau)