zombie - Les dérivés 10/13 Mnemo Dernier Var. Type Produit Emetteur Strike Maturité Volume

9235C 0.42 -2.33% Call Knock Out avec Stop Loss Citi 11.29

1821C 0.79 -1.25% Call Knock Out avec Stop Loss Citi 11.56

B060S 0.79 - Call Knock Out avec Stop Loss S. Générale 11.60

1461C 0.71 -1.39% Call Knock Out Citi 12.00 16/03/17

9340C 0.6 -1.64% Call Knock Out Citi 12.00 15/06/17

0696C 0.65 -1.52% Call Knock Out Citi 12.28

V176Z 0.5 -1.96% Call Knock Out Commerzbank 13.00 17/03/17

R647S 0.27 - Call Knock Out S. Générale 13.00 17/03/17

Y100Z 0.71 -2.78% Call Knock Out Commerzbank 12.00 17/03/17

S031S 0.37 - Call Knock Out S. Générale 12.00 17/03/17

S033S 0.21 -4.55% Call Knock Out S. Générale 13.00 16/06/17

6546S 0.3 -3.23% Call Knock Out S. Générale 12.00 16/06/17

G779Z 0.37 - Call Knock Out Commerzbank 11.86

1K71Z 0.26 -3.70% Call Knock Out Commerzbank 12.91

9Q68Z 0.54 -1.82% Call Knock Out avec Stop Loss Commerzbank 10.12

K748Z 0.33 - Call Knock Out avec Stop Loss Commerzbank 12.24

Y131Z 0.85 -2.33% Call Knock Out avec Stop Loss Commerzbank 11.23

T471S 0.56 - Call Knock Out S. Générale 10.04

T472S 0.46 - Call Knock Out S. Générale 11.05

T473S 0.36 -2.70% Call Knock Out S. Générale 12.05

O808S 0.56 - Call Knock Out avec Stop Loss S. Générale 10.02

O809S 0.46 - Call Knock Out avec Stop Loss S. Générale 11.02 1