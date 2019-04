VETOQUINOL : croissance organique de 2,3% au premier trimestre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires du Groupe Vetoquinol du premier trimestre 2019 s’élève à 90,9 millions d'euros, en progression de 2,3% à changes constants et de 3,7% à données publiées. Les variations de taux de change ont eu un impact positif de 1,4%, exclusivement sur le territoire des Amériques. Les produits Essentiels poursuivent leur dynamique de croissance et s’établissent à 45,1 millions, en hausse de 6,6% à taux de changes constants et de 7,5% à données publiées. Ils représentent 49,6% des ventes du groupe sur les trois mois de l’exercice 2019, contre 47,8% pour la même période de 2018." Le Groupe Vetoquinol enregistre de solides performances sur les trois premiers mois de l'exercice 2019, en ligne avec notre stratégie. Nos produits Essentiels qui en constituent le coeur, poursuivent leur progression soutenue et représentent près de 50% de nos ventes sur le trimestre ", a déclaré Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol." Pour mémoire, ils ne représentaient que 44% de nos ventes annuelles en 2016. Nous sommes par conséquent confiants dans le déploiement de notre plan stratégique " In Motion " qui sera soutenu au cours de l'exercice 2019 par de nouveaux lancements de produits Essentiels sur le segment des animaux de compagnie aux Amériques et dans le domaine de la reproduction sur nos autres territoires ".