En 2024, le paysage des cryptomonnaies devrait connaître de profonds bouleversements. Le bitcoin est sur le point de faire une percée spectaculaire dans la finance traditionnelle, remettant en cause son rôle initial de simple réserve de valeur. Parallèlement, le marché mondial des stablecoins fait l'objet d'une révision réglementaire majeure dans divers pays du globe, ce qui laisse présager une meilleure intégration de ces jetons numériques dans le système financier. On y revient dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles.

Block 1 : Les actualités essentielles

Argentine : Les contrats pourront être réglés en bitcoins

L'Argentine fait un pas significatif vers l'adoption des cryptomonnaies, avec une annonce de la ministre des Affaires étrangères, Diana Mondino, confirmant que les contrats officiels peuvent désormais être réglés en bitcoin (BTC). Bien que cette mesure marque un intérêt pour les monnaies numériques, notamment le bitcoin, il ne s'agit pas encore d'une adoption complète du BTC comme monnaie légale.

MicroStrategy achète (encore) des bitcoins

MicroStrategy, la société qui détient le plus grand nombre de bitcoins au monde, a récemment acquis 14 620 BTC à un prix moyen de 42 110 dollars, portant son investissement à environ 615,7 millions de dollars. Cette acquisition, la deuxième plus importante de l'année 2023, augmente son portefeuille à 189 150 BTC. Parallèlement, l'action de MicroStrategy a grimpé de plus de 360 % en 2023, reflétant, une année année de plus, sa corrélation étroite avec le cours du Bitcoin. Cela intervient dans un contexte d'anticipation autour de l'approbation des ETF Bitcoin spot, dont les premières réponses devraient être annoncées par la SEC en début d'année prochaine.

MicroStrategy has acquired an additional 14,620 BTC for ~$615.7 million at an average price of $42,110 per #bitcoin. As of 12/26/23, @MicroStrategy now hodls 189,150 $BTC acquired for ~$5.9 billion at an average price of $31,168 per bitcoin. $MSTR https://t.co/PKfYY59sTW — Michael Saylor (@saylor) December 27, 2023

La fortune de CZ s'envole

La fortune de Changpeng Zhao (CZ), fondateur de Binance, a plus que doublé en deux mois, passant de 17,3 milliards à 36,2 milliards de dollars malgré ses démêlés judiciaires aux États-Unis. Cette hausse significative survient dans un contexte où CZ fait face à des sanctions et à une caution de 175 millions de dollars liées aux irrégularités de Binance. Néanmoins, la bonne santé de l'écosystème des cryptomonnaies a positivement influencé la valorisation de Binance, contribuant ainsi à l'augmentation de sa fortune, bien que les estimations de Bloomberg puissent ne pas refléter la totalité de ses actifs.

Hong Kong : Eldorado des stablecoins ?

Depuis plusieurs mois, Hong Kong adopte une approche régulée plutôt qu'une interdiction des cryptomonnaies, et a récemment annoncé des mesures spécifiques pour les stablecoins basés sur les monnaies traditionnelles (fiat). Ces stablecoins doivent être soutenus par des réserves équivalentes et obtenir une licence, excluant ainsi les stablecoins algorithmiques comme Terra (UST). Les sociétés émettant des stablecoins doivent également être basées à Hong Kong avec un bureau local. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Hong Kong qui vise à faciliter le développement de l'écosystème Web3, tout en protégeant les consommateurs et en s'ouvrant davantage au secteur des cryptomonnaies.

Block 2 : L'Analyse Cryptique de la semaine

À l'approche de 2024, le paysage des cryptomonnaies est sur le point de connaître des changements importants. Deux grands récits façonnent cette évolution : la résurgence du bitcoin et la croissance transformatrice du marché mondial des stablecoins.

Le retour du bitcoin : Plus qu'une réserve de valeur

Pendant des années, le bitcoin a été perçu principalement comme une réserve de valeur, souvent comparé à l'or numérique. Toutefois, l'année 2024 devrait remettre en question cette notion. L'approbation attendue du premier fonds négocié en bourse (ETF) au comptant (Spot) de bitcoins aux États-Unis devrait changer la donne. Cette décision devrait potentiellement attirer une vague d'investissements dans le bitcoin. Toutefois, cet afflux comporte le risque de transformer le bitcoin en "bitcoin papier", c'est-à-dire en une représentation sous forme de jetons plutôt qu'en l'actif réel sur la blockchain. Ce changement pourrait potentiellement diluer l'éthique originale du bitcoin, qui est centrée sur la décentralisation et l'autodétention.

Par ailleurs, l'avenir de Bitcoin dépend de sa capacité à évoluer au-delà d'une simple réserve de valeur. Le développement rapide de solutions de niveau 2 sur la blockchain, en particulier le Lightning Network, s'est avéré prometteur pour étendre l'utilité de la blockchain. Toutefois, ces solutions en sont encore à leurs débuts et se heurtent à des limites en termes d'évolutivité et de performance. Par exemple, lorsque les frais sont élevés, les performances en pâtissent considérablement, comme on l'a vu récemment lorsque Nostr Assets, facilitateur de transactions Lightning, a été contraint d'interrompre les dépôts en raison d'une demande trop importante.

Le bitcoin a toujours été l'actif numérique le plus important en termes de capitalisation boursière. Mais il n'a pas été l'épicentre de l'innovation pendant des années en ce qui concerne les cas d'utilisation. Dans ce domaine, Ethereum a dominé, rejoint par d'autres chaînes populaires telles que Solana, Avalanche ou encore Polygon. Pour que le bitcoin réussisse dans ses propres conditions, et être en capacité d’accueillir jusqu’à un milliard d’utilisateurs, il doit évoluer vers un écosystème dynamique pour le commerce et l'innovation, similaire à ce qui a été observé avec Ethereum et d'autres réseaux de blockchain.

Le paysage réglementaire des Stablecoins

L'année 2023 a été marquée par des développements sans précédent sur le marché des stablecoins, principalement dans le cadre réglementaire. Les États-Unis, qui sont de loin le principal marché des stablecoins, ont connu des avancées significatives vers la création d'un cadre réglementaire complet. Les recommandations du Financial Stability Board's (FSB), qui visent à favoriser une approche unifiée de la gestion des stablecoins au sein du système financier international, et l'adoption par le G20 d'une feuille de route sur les cryptomonnaies, et tout particulièrement les stablecoins, reflètent un effort global pour gérer ces jetons au sein du système financier international.

Les pays du monde entier adoptent des approches diverses pour intégrer les stablecoins dans leurs écosystèmes financiers. Le Royaume-Uni, l'Union européenne et des pays comme le Japon, Singapour et Hong Kong s'efforcent tous de finaliser des réglementations qui concilient l'innovation et la stabilité financière. Ce changement de réglementation indique une maturation du marché des stablecoins, qui évolue vers une plus grande transparence et une plus grande conformité.

Dynamique du marché et adoption par le grand public

Le marché des stablecoins a connu des hauts et des bas en 2023, avec des événements tels que le dé-pegging des principaux stablecoins et l'abandon de jetons spécifiques comme le BUSD de Binance. Malgré ces difficultés, les stablecoins ont suscité un vif intérêt de la part des principales sociétés de services financiers. L'adoption des stablecoins par des entités telles que Visa, Mastercard et Checkout.com pour diverses applications témoigne de leur importance croissante dans l'écosystème des cryptomonnaies et dans la finance traditionnelle.

Le chemin à parcourir : Intégration et innovation

À l'horizon 2024, les trajectoires du bitcoin et des stablecoins semblent converger vers un avenir où ces actifs numériques joueront un rôle central dans le paysage financier au sens large. Le bitcoin est confronté au défi de faire évoluer sa technologie pour maintenir ses principes fondamentaux face à l'adoption par le grand public. D'autre part, le marché des stablecoins évolue vers un environnement plus réglementé et plus transparent, ce qui est crucial pour sa stabilité et sa croissance.

L'intersection de deux mondes

Au cours de l'année à venir, le bitcoin et les stablecoins devraient non seulement coexister, mais aussi s'influencer mutuellement de manière significative. Pour bitcoin, le défi consistera à construire une infrastructure capable d'exploiter de nouvelles activités pour faire progresser l'avenir d'une monnaie saine et décentralisée. Pour les stablecoins, l'accent sera mis sur l'amélioration de la confiance et des garanties concernant l'intégrité des rachats.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

