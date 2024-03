Les actions indiennes ont ouvert en baisse jeudi, les prises de bénéfices se poursuivant, tandis que les actions des petites et moyennes capitalisations ont accentué leur baisse avant les résultats d'un test de résistance sur les fonds communs de placement dans ces segments.

L'indice NSE Nifty 50 a perdu 0,07% à 21 982,55, tandis que le BSE Sensex a perdu 0,26% à 72 570,10, à 9:15 IST.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, qui ont connu leur pire séance en deux ans mercredi, ont perdu environ 0,7% chacune à l'ouverture. (Rapport de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)