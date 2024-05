La hausse des prix du bœuf américain a porté les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange (CME) à leur plus haut niveau en sept semaines jeudi, tandis que les bovins d'engraissement ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines, selon les négociants.

Les prix de gros du bœuf ont bondi cette semaine, les détaillants et les transformateurs de viande anticipant le week-end du Memorial Day à la fin du mois. Ce jour férié est considéré comme le début de la saison des grillades pour des produits tels que les steaks et les hamburgers.

La valeur des découpes de bœuf en boîte a augmenté de 3,38 $ pour atteindre 310,15 $ le quintal, après avoir bondi de plus de 12 $ au cours des trois jours précédents, selon les données du département de l'Agriculture des États-Unis. Les coupes sélectionnées ont augmenté de 2,20 $ pour atteindre 296,51 $ le quintal, après avoir gagné plus de 10 $ au cours des trois jours précédents.

La réduction de la transformation des bovins par les bouchers a contribué à soutenir la hausse des prix, selon les négociants.

Le prix des bovins vivants de juin à la CME a augmenté de 0,85 cent à 179,025 cents la livre, après avoir atteint son niveau le plus élevé depuis le 1er avril, soit 179,8 cents. Les bovins d'engraissement du CME d'août ont clôturé en hausse de 1,475 cent à 257,35 cents la livre et ont atteint leur prix le plus élevé depuis le 30 avril à 258,7 cents.

Les abattoirs ont abattu environ 487 000 bovins depuis le début de la semaine, en baisse par rapport aux 489 000 bovins abattus à la même période il y a une semaine et aux 501 669 bovins abattus un an plus tôt, selon les données de l'USDA.

L'offre de bétail est limitée après que les éleveurs ont réduit le cheptel américain à son niveau le plus bas depuis des décennies, et les conditionneurs de viande perdent de l'argent en transformant l'offre limitée en viande de bœuf. Selon HedgersEdge.com, les conditionneurs perdaient environ 19,45 dollars par tête jeudi, contre des pertes de plus de 90 dollars par tête une semaine plus tôt.

Selon les analystes, les bovins plus lourds aident à compenser la taille réduite du troupeau. Les bouvillons ont atteint un poids moyen de 923 livres au cours de la semaine qui s'est achevée le 4 mai, soit trois livres de plus que la semaine précédente, selon les données de l'USDA.

L'USDA a déclaré séparément qu'aucun virus de la grippe aviaire n'a été trouvé après avoir fait cuire du bœuf haché à point dans le cadre d'une expérience menée pour confirmer la sécurité de la viande afin de répondre aux inquiétudes suscitées par l'apparition de la maladie chez les vaches laitières.

Sur le marché des porcs maigres de la CME, les contrats à terme de juin ont terminé en hausse de 0,875 cent à 98,375 cents la livre. (Reportage de Tom Polansek ; Rédaction de Shounak Dasgupta)