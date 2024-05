Biden sort l'artillerie lourde contre les importations chinoises

L'administration Biden vient de dévoiler une série de mesures pour contrer "les pratiques commerciales déloyales de la Chine", et "protéger les emplois et les industries américains". Ce durcissement de la politique de Washington avait fuité la semaine dernière. La Maison Blanche a fourni des détails mardi matin sur les secteurs concernés : Métaux, Semiconducteurs, Véhicules Electriques, Grues de Quai, Matériel Médical, Panneaux Solaires et Batteries et Minéraux Critiques.