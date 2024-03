Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont clôturé en baisse vendredi, le contrat d'avril le plus actif ayant reculé suite à une série de prises de bénéfices après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de quatre mois, selon les négociants.

Les bovins au comptant se négociaient à 185 dollars par quintal au Texas et au Kansas, selon les négociants, une amélioration par rapport au gros des transactions de la semaine dernière à 183 dollars, mais pas aussi élevé que les quelques transactions notées un jour plus tôt à 186 dollars par quintal. Le léger recul des prix au comptant pourrait avoir stimulé les ventes à terme, selon les courtiers.

L'indice de référence de la CME pour les bovins vivants d'avril s'est établi à 187,600 cents la livre, en baisse de 1,125 cent, après avoir atteint 189,950 cents, le plus haut niveau du contrat depuis le 20 octobre. Les négociants ont noté une résistance graphique à 190 cents.

"Je pense qu'il s'agit d'un recul à court terme parce que vous n'avez pas pu dépasser les 190 cents", a déclaré Dan Norcini, un négociant indépendant.

"Fondamentalement, je n'ai rien vu de particulièrement négatif. Le bœuf se déplaçait assez bien et nous sommes peut-être à deux semaines d'une reprise de la demande printanière", a déclaré M. Norcini, soulignant les besoins des détaillants américains à l'approche de la fête des mères et du Memorial Day en mai.

Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a indiqué que le prix de la découpe de bœuf en boîte de choix s'élevait vendredi après-midi à 307,04 dollars par quintal, soit une hausse de 43 cents par rapport à jeudi et le chiffre le plus élevé depuis le 30 octobre.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement d'avril de la CME ont perdu 2,200 cents pour clôturer vendredi à 254,100 cents la livre.

Les contrats à terme sur les porcs ont terminé en demi-teinte. Le contrat d'avril le plus actif s'est établi en baisse de 0,150 cent à 84,375 cents la livre, tandis que les porcs de juin ont augmenté de 0,675 cent pour terminer à 101,825 cents.

Les porcs d'avril étaient sous pression au deuxième jour du "Goldman roll" périodique, lorsque certains fonds d'indices de matières premières reportent des positions longues en vendant des contrats à terme d'avril et en achetant des contrats différés.

Mais la hausse des prix de gros du porc a soutenu le reste du marché. L'USDA a fixé le prix de la carcasse à 92,11 dollars le quintal, en hausse de 96 cents par rapport à jeudi. (Reportage de Julie Ingwersen, édition de Chris Reese)