Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont bondi jeudi, soutenus par la hausse des prix des bovins au comptant et par un rapport d'inventaire du gouvernement confirmant que le nombre total de bovins américains est tombé à son plus bas niveau depuis 73 ans.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du CME pour le mois d'avril se sont établis en hausse de 2,475 cents à 183,175 cents la livre, se rapprochant du sommet de deux mois et demi de 183,450 cents atteint lundi. Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement de mars ont bondi de 4,725 cents pour terminer à 244,875 cents la livre après avoir atteint un sommet de trois mois à 245,6 cents.

Les marchés ont démarré en force après que le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a annoncé mercredi en fin de journée que le nombre total de bovins aux États-Unis au 1er janvier était de 87,2 millions de têtes, soit une baisse de 2 % par rapport à l'année précédente et le niveau le plus bas depuis 1951. Les éleveurs ont réduit leurs troupeaux en raison d'une sécheresse pluriannuelle dans l'ouest des États-Unis qui a réduit les terres disponibles pour le pâturage et augmenté les coûts d'alimentation.

"Les chiffres (du bétail) vont se resserrer à mesure que nous avançons", a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities, une société basée dans l'Iowa. "Peut-être qu'avec l'amélioration de l'humidité dans certaines de ces régions, les exploitations vache-veau commenceront à reconstituer le troupeau, mais il n'y a pas encore de signes en ce sens", a déclaré M. Roose.

La reprise s'est accélérée lorsque les bovins prêts pour le marché se sont échangés sur les marchés au comptant du Texas et du Kansas à environ 178 dollars par quintal, soit une hausse de 3 dollars par rapport à la majeure partie des échanges de la semaine dernière. Les prix plus élevés reflètent l'impact des températures hivernales glaciales de la mi-janvier qui ont réduit le poids des bovins, a déclaré M. Roose.

Les prix de gros du bœuf étaient mitigés jeudi après-midi, avec des coupes de choix à 294,94 dollars le quintal, en hausse de 40 cents par rapport à mercredi, tandis que les coupes sélectionnées ont chuté de 92 cents à 283,25 dollars le quintal, d'après les données de l'USDA.

Les contrats à terme sur les porcs de la CME ont baissé suite à une série de prises de bénéfices après que le contrat de référence d'avril ait atteint son plus haut niveau en quatre mois cette semaine. Les porcs d'avril ont terminé en baisse de 1,075 cents à 83,750 cents la livre.

L'indice des porcs maigres du CME, une moyenne pondérée sur deux jours des prix au comptant, a atteint 72,38 cents la livre, son niveau le plus élevé depuis le 23 novembre.

L'USDA a fixé le prix de la carcasse de porc à 88,59 $ le quintal, en hausse de 1,03 $ par rapport à mercredi.

Les ventes à l'exportation de porc américain au cours de la semaine du 25 janvier se sont élevées à 42 900 tonnes métriques et celles de bœuf à 16 700 tonnes métriques, selon l'USDA. (Reportage de Julie Ingwersen ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)