Devises : la glissade du $ s'enraye à la veille du PCE 'Core'

Le 28 février 2024 à 20:16

Le FOREX a connu une nouvelle séance plutôt calme mais la dynamique s'inverse sur le Dollar qui reprend +0,2% (au lieu de s'effriter de 0,05% depuis le 12 février).



Le '$-Index' se redresse de +0,15% vers 104,00 et cela reflète en effet l'écart constaté face à l'Euro (qui recule de 0,15% vers 1,0825) ou le Yen (150,70).

Le billet vert gagne également 0,35% face au $ Canadien qui s'avère la devise la plus faible du jour, mis à part la Livre Turque qui chute avec une régularité de métronome de 0,3 ou 0,4% tous les jours depuis 6 mois.



Le Dollar avait bien débuté la journée, puis la hausse s'est enrayée avec la publication, à 14h30, de la deuxième estimation de la croissance américaine sur le quatrième trimestre 2023 ressort en légère baisse, à 3,2% en rythme annualisé, selon le Département du Commerce.



L'Euro n'a symétriquement pas souffert de l'amélioration de certains indicateurs, à l'instar des PMI publiés la semaine passée - mais le tableau d'ensemble reste globalement maussade.

Les cambistes auront leurs regards tournés ce jeudi vers l'indice 'PCE' et notamment le 'PCE Core', la jauge d'inflation la plus suivie par la FED.





