Devises : le $ et le Yen se détachent, l'Euro lanterne rouge

Le 29 janvier 2024

Le Dollar s'est bien ressaisi avec une progression de +0,25% vers 103,70 pour le Dollar-Index.

Une progression qui aurait pu s'avérer plus marquée sans le fort redressement du Yen contre toutes devises (+0,4% face au $ (à 147,6), +0,7% face à l'euro, +0,5% face à la Livre.



L'euro se retrouve lanterne rouge ce lundi : il cède -0,4% à 1,0805$ et -0,3% face à la Livre et au Franc suisse (à 0,9340, à moins de 1% de son plancher historique des 0,9250 du 29/12/2023).



Le billet se raffermit en amont d'une avalanche d'indicateurs 'macro' de premier plan (avec en point d'orgue ce vendredi, le NFP, ou rapport sur l'emploi américain pour le mois de janvier) puis des décisions de la Fed attendues mercredi.

La banque centrale américaine a clairement indiqué qu'elle prévoyait de baisser ses taux d'intérêt en 2024 et toute la question est maintenant de déterminer à quel moment, dans quelle ampleur et à quel rythme.



'Powell devrait laisser la porte ouverte à la possibilité d'une baisse de taux en mars, tout en évitant de renforcer la probabilité d'un tel scénario pour le moment', indique Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Selon l'outil FedWatch, les traders ne sont plus que 48,6% à désormais anticiper une baisse de taux en mars, 50,4% tablant sur un nouveau 'statu quo'.

En Europe, la semaine sera ponctuée en zone euro dès ce mardi par la publication du PIB pour le quatrième trimestre, puis les prix à la consommation dans la région, attendus jeudi.



