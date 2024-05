Zurich (awp) - La Ville de Zurich a émis sous la direction de Deutsche Bank, Raiffeisen, UBS et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) trois emprunts, dont deux nouveaux, aux conditions suivantes:

1ère tranche (nouvelle) montant: 130 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) coupon: 1,25% prix d'émission: 100,281% durée: 11 ans, jusqu'au 04.06.2035 libération: 04.06.2024 rendement: 1,223% écart de swap: +3 pb valeur: CH1348614178 rating: AAA (S&P) cotation SIX: dès le 31.5.2024 2ème tranche (réouverture) montant: 120 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: 270 millions de francs suisses coupon: 1,125% (accrued interet 338 days) prix d'émission: 98,171% durée: 16 ans 22 jours, bis 26.06.2040 libération: 04.06.2024 rendement: 1,251% écart de swap: +0,0 pb valeur: CH1348614186 Orignial-valeur: 28'495'050 rating: AAA (S&P) cotation SIX: dès le 31.5.2024 3ème tranche (nouvelle) montant: 170 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) coupon: 1,3% prix d'émission: 100,960% durée: 25 ans, jusqu'au 04.06.2049 libération: 04.06.2024 rendement: 1,255% écart de swap: -1,0 pb valeur: CH1348614194 rating: AAA (S&P) cotation SIX: dès le 31.5.2024

awp