Goldman Sachs AM lance un ETF sur les obligations vertes mondiales

Le 15 février 2024

Goldman Sachs Asset Management a annoncé le lancement du Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF, un ETF qui va répliquer un indice propriétaire développé avec Solactive. Le fonds s'appuie sur l’offre active d'obligations vertes de la société et offre une exposition à l'indice Solactive Global Green Bond Select. L'indice a été développé en partenariat avec l'équipe dédiée aux obligations vertes, sociales et à impact de Goldman Sachs Asset Management.



L'objectif du fonds est de suivre les émissions d'obligations vertes du G10 et de permettre aux investisseurs de remplacer une partie de leurs portefeuilles obligataires par des obligations qui répondent à certains critères d'investissement durable, notamment l'exclusion des controverses, de certains projets et secteurs, et l'analyse des politiques de transition climatique des émetteurs.



Il publiera des informations conformément à l'article 9 de la réglementation SFDR.