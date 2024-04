Dans 10 jours, au 840 000e bloc sur la blockchain Bitcoin, aura lieu l’un des événements les plus attendus de la cryptosphère. Le “Halving Day” a lieu tous les quatre ans et a historiquement eu un impact significatif autant sur le réseau Bitcoin avec un grand “B”, que sur sa devise numérique, le bitcoin avec un petit “b”. Entre le 18 et le 19 avril, au rythme actuel de création de nouveaux blocs sur la blockchain, la rémunération des mineurs de bitcoins va être divisée par deux. À quoi faut-il s’attendre ? Voici un aperçu.

Bitcoin et son modèle économique

Le modèle économique de Bitcoin a été conçu pour imiter la rareté et la préservation de la valeur des métaux précieux, tels que l'or. Tout comme l’offre d’or peut augmenter grâce à l’industrie et aux processus miniers – qui impliquent des personnes, des équipements et de l’énergie – davantage de bitcoins sont créés dans un processus appelé minage, ou “mining” en anglais.

Mais au lieu de creuser physiquement la terre, les “mineurs” de bitcoins utilisent des ordinateurs puissants pour résoudre des énigmes mathématiques complexes. Ces mineurs sont en concurrence avec leurs machines pour être celui qui résoudra une équation cryptographique extrêmement compliquée à résoudre. Ce processus d'extraction numérique ajoute de nouveaux « blocs » (groupes de transactions de bitcoins) à la « blockchain », un registre public qui enregistre toutes les transactions.

Pour motiver financièrement les mineurs de leur dépense énergétique afin d’ajouter un nouveau bloc à la blockchain, les mineurs reçoivent une récompense en bitcoins. Cette récompense est réduite de moitié environ tous les quatre ans ou après chaque 210 000 blocs extraits. La récompense a commencé à 50 bitcoins par bloc en 2009 et a depuis diminué tous les quatre ans pour atteindre 6,25 bitcoins lors de la dernière réduction de moitié en 2020. Quatre ans plus tard, le 18 avril 2024, la récompense diminuera à 3,125 bitcoins par bloc. En d’autres termes, les récompenses que les mineurs recevront pour valider les transactions et les ajouter à la blockchain seront réduites de 50 %.

Pour en revenir au parallèle entre la valeur du bitcoin et d’un métal précieux, les métaux précieux deviennent souvent plus difficiles à trouver et à extraire avec le temps, ce qui affecte leur approvisionnement et leur prix. De même, les récompenses minières de Bitcoin diminuent de moitié, ce qui rend d’une certaine manière les nouveaux bitcoins plus rares. Cette rareté est au cœur de la proposition de valeur du Bitcoin, ce qui a théoriquement pour répercussion d’augmenter ou préserver sa valeur au fil du temps, si et seulement si la demande augmente ou reste constante.

Bien que l’exploitation minière de métaux précieux et l’exploitation minière de Bitcoin puissent partager certaines similitudes conceptuelles, il existe également des différences notables.

Contrairement à l'exploitation aurifère, où la découverte de nouveaux filons peut augmenter l'offre de manière imprévisible, l'émission de bitcoins n'est pas soumise à une telle variabilité.

Bitcoin fonctionne selon un calendrier d'approvisionnement prédéterminé et transparent, garantissant que son émission reste cohérente quelles que soient les fluctuations du marché. L’événement de réduction de moitié garantit que l’offre totale de bitcoins ne dépassera jamais 21 millions, faisant du bitcoin un actif désinflationniste. En avril 2024, environ 19,65 millions de bitcoins sont en circulation, soit 93,6% des 21 millions prévus, ce qui ne laisse qu'environ 1,34 million à libérer (6,4%) via des récompenses minières.





Nombre de bitcoins en circulation

Glassnode

La prochaine réduction de moitié du Bitcoin, entre le 18 et 19 avril 2024, réduira l'émission de nouveaux BTC de 900 à 450 par jour. Le système de récompenses devrait se poursuivre jusqu’en 2140, date à laquelle la limite proposée de 21 millions de bitcoins sera théoriquement atteinte.

L’impact sur le cours du bitcoin

À environ 10 jours de l’événement de réduction de moitié du Bitcoin (Halving Day), la spéculation frappe les investisseurs étant donné que le Halving est indéniablement l’un des événements les plus importants dans le monde des actifs numériques. Ce mécanisme, codé en dur dans le protocole de Bitcoin, devrait avoir des conséquences immédiates et à long terme sur l'offre et la valorisation disponibles.

Historiquement, les réductions de moitié (Halving) précèdent les marchés haussiers, indiquant une hausse potentielle de la valeur après l'événement.

Les dates de réduction de moitié précédentes étaient :

28 novembre 2012, à 25 bitcoins

9 juillet 2016, à 12,5 bitcoins

11 mai 2020, à 6,25 bitcoins

Le graphique ci-dessous montre la performance du bitcoin sur les 365 jours qui ont suivi l'événement.

Performances du bitcoin dans les 365j après le Halving

Glassnode

Lors du premier Halving qui a réduit la récompense de 50 BTC à 25 BTC par bloc, la performance sur les 365 jours qui ont suivi a atteint +7 745%. Les deux Halving suivants, qui ont fait passer la récompense de 25 BTC à 12,5 BTC, puis de 12,5 BTC à 6,25 BTC, ont fait grimper la devise numérique d’environ 370% sur les 365 jours suivants. Nombreux sont les acteurs du marché qui espèrent encore de telles performances pour ce Halving dans quelques jours, d’autant plus qu’avec l’augmentation de la demande des ETF Bitcoin Spot l’impact de la réduction de moitié sur le marché pourrait être amplifié. Mais pour l'instant, ces projections se cantonnent au cadre de la spéculation.

Pour celles et ceux qui souhaitent se positionner en amont de cet événement sur le marché des cryptomonnaies, Bitpanda propose un large éventail de crypto-actifs à l'achat et à la vente. Bitpanda propose également des indices crypto qui permettent aux investisseurs de s'exposer à la cryptosphère tout en diversifiant leur portefeuille. Pour en savoir plus : Bitpanda Crypto Index

L’impact sur les mineurs de bitcoins

Cette réduction double effectivement le coût de production du BTC pour les mineurs, ce qui représente un défi en termes de rentabilité. Même si les frais de transaction payés par les utilisateurs peuvent compenser une partie de cette augmentation des coûts, ils représentent un flux de revenus plus volatile, ce qui ajoute un élément d'imprévisibilité aux revenus des mineurs.

Les mineurs contribuent considérablement à la force de pression à la vente sur le prix du bitcoin. Ils reçoivent tous les bitcoins nouvellement émis, dont ils doivent vendre la majeure partie pour financer les dépenses d'exploitation de leur activité de minage.

Pour les petits mineurs, une diminution de la récompense signifie une rentabilité en diminution. Les mineurs qui font partie d'un pool minier recevront probablement des récompenses moindres, même si les prix augmentent : la récompense est réduite de moitié, mais le prix du bitcoin ne doublera probablement pas d'ici un mois pour maintenir la rentabilité actuelle, à moins qu'un événement radical sur le marché ne se produise.

Les mineurs les plus faibles du réseau seront éliminés et la pression à la vente sera considérablement réduite, puisqu’ils n’auront plus besoin de vendre des bitcoins étant donné qu’ils seront potentiellement en faillite.

D’un autre côté, si les mineurs les moins efficaces décident de suspendre leurs opérations en raison de la hausse des coûts, les mineurs actifs restants pourraient en fait voir leur rentabilité augmenter. En effet, moins de concurrence pour les mêmes récompenses de bloc signifie une plus grande chance de gagner ces récompenses pour les mineurs qui continuent à opérer.

Lorsque les mineurs inefficaces capitulent, la difficulté de l'exploitation minière diminue et les mineurs les plus efficaces sont récompensés par davantage de BTC. Une fois que les mineurs faibles ont été retirés du réseau, les marges s'améliorent pour les mineurs restants, ce qui réduit également la pression à la vente pour couvrir les dépenses.

Bien que nous ne sachions pas exactement comment vont réagir les acteurs du marché après le Halving Day, il est fort probable que de nombreux investisseurs se positionnent en amont pour espérer que les performances passées liées à cet événement récidivent une nouvelle fois.