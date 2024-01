La société chinoise Huawei Technologies ne prendra pas en charge les applications Android dans la dernière version de son système d'exploitation maison Harmony, a rapporté le média financier national Caixin, alors que l'entreprise cherche à renforcer son propre écosystème logiciel.

La société prévoit de lancer une version pour développeurs de sa plateforme HarmonyOS Next au deuxième trimestre de cette année, suivie d'une version commerciale complète au quatrième trimestre, a-t-elle déclaré dans un communiqué de la société soulignant l'événement de lancement de la plateforme dans sa ville natale de Shenzhen, jeudi.

Huawei a dévoilé pour la première fois son système propriétaire Harmony en 2019 et s'est préparé à le lancer sur certains smartphones un an plus tard après que les restrictions américaines aient coupé son accès au support technique de Google pour son système d'exploitation mobile Android.

Cependant, les versions antérieures de Harmony permettaient d'utiliser sur le système des applications construites pour Android, ce qui ne sera plus possible, selon Caixin.

Huawei n'a pas répondu à une demande de commentaire.

En août dernier, Huawei a lancé de manière inattendue sa série de smartphones Mate60, dont on pense qu'ils sont équipés d'une puce développée dans le pays.

Ce lancement a été largement considéré comme marquant le retour de Huawei sur le marché des smartphones haut de gamme après des années de lutte contre les sanctions américaines.

L'entreprise prévoit que son chiffre d'affaires pour 2023 dépassera 700 milliards de yuans (97,3 milliards de dollars), soit une croissance de 9 % d'une année sur l'autre, selon un message interne publié le mois dernier. (1 $ = 7,1956 yuans chinois renminbi) (Reportage de David Kirton ; Rédaction de Christian Schmollinger)