L'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan, emprisonné, a demandé mercredi à ses partisans d'attendre devant les bureaux de vote après avoir voté, alors que les partis politiques rivaux ont organisé de grands rassemblements pour marquer la fin de la campagne électorale.

Le Pakistan se rend aux urnes jeudi et l'emprisonnement du populaire Khan, vainqueur des dernières élections nationales, fait la une des journaux malgré la crise économique et d'autres problèmes qui menacent ce pays doté de l'arme nucléaire.

Tout rassemblement à grande échelle des partisans de M. Khan à proximité des bureaux de vote pourrait susciter des tensions en raison de ce qu'ils appellent une répression soutenue par l'armée à son encontre et à l'encontre de son parti, qui a limité la campagne électorale. L'armée nie toute ingérence dans la vie politique.

"Encouragez le plus grand nombre de personnes à voter, attendez au bureau de vote [...] et restez pacifiquement devant le bureau du directeur du scrutin jusqu'à l'annonce des résultats définitifs", a déclaré M. Khan via son compte sur le média social X, accompagné d'une photo non datée le représentant vêtu d'un simple vêtement noir.

L'origine de cette image, la première de M. Khan depuis des mois, n'est pas claire. Auparavant, les partisans de M. Khan avaient diffusé ses messages, notamment par l'intermédiaire de discours audio générés par l'intelligence artificielle, à partir de notes qu'il avait transmises par l'intermédiaire de ses avocats lors de ses visites en prison.

D'autres partis politiques ont terminé leur campagne tard dans la journée de mardi, avant la période de silence imposée par les règles électorales pakistanaises, qui interdisent toute campagne politique la veille des élections.

Nawaz Sharif, le favori de l'élection, a dirigé un grand rassemblement dans la ville de Kasur, dans l'est du pays, avec son frère, l'ancien Premier ministre Shehbaz Sharif, qui se présente dans cette circonscription.

Au milieu de dizaines de milliers de sympathisants agitant des drapeaux verts du parti, M. Sharif a appelé l'immense population jeune du pays à soutenir son parti et s'en est pris à M. Khan, qui s'est déjà attiré le soutien des jeunes électeurs de la région.

"Ne tombez pas dans le panneau", a déclaré M. Sharif.

Les partisans du parti rival, le Parti du peuple pakistanais, se sont également rassemblés dans la ville méridionale de Larkana, sous la houlette de Bilawal Bhutto Zardari, qui pourrait jouer le rôle de faiseur de roi si aucun parti n'obtient suffisamment de sièges parlementaires pour former un gouvernement à part entière.

L'ancien ministre des affaires étrangères et fils du premier ministre assassiné Benazir Bhutto a critiqué ses adversaires, y compris M. Sharif, pour avoir, selon lui, compromis la sécurité et l'économie du pays au cours de leurs mandats.