par Dan Williams, Nidal al-Mughrabi et Arafat Barbakh

JERUSALEM/CAIRO/GAZA, 1er janvier (Reuters) - Israël a retiré ses chars de certains quartiers de Gaza lundi tout en intensifiant ses bombardements sur l'enclave palestinienne, ont indiqué des habitants, une manoeuvre qui témoigne de l'entrée du conflit dans une nouvelle phase.

Le gouvernement israélien affirme que la guerre à Gaza, qui a réduit une grande partie du territoire en ruines, tuant des milliers de personnes et plongeant ses 2,3 millions d'habitants dans un désastre humanitaire, devra encore durer plusieurs mois.

Mais Israël a annoncé une nouvelle phase dans son offensive, un responsable ayant déclaré lundi que l'armée allait retirer ses forces à l'intérieur de Gaza ce mois-ci et passer à une phase d'opérations de "nettoyage" plus localisées qui durerait des mois.

Les combats dans les parties centrales de l'enclave se sont poursuivis sans relâche lundi, ont indiqué les habitants, avec des chars pénétrant dans al Bureij et des frappes aériennes ciblant al Nusseirat, al Maghazi et la ville méridionale de Khan Younès. Les frappes sur al Maghazi ont tué au moins 10 personnes lundi matin, ont indiqué les responsables de la santé.

Les opérations militaires israélienne n'empêchent pas le Hamas de continuer à tirer des roquettes, comme en témoigne la salve reçue par Tel Aviv dans la nuit de dimanche à lundi.

Alors que les chars et les troupes israéliennes ont envahi la majeure partie du nord de Gaza le Hamas multiplie les embuscades depuis les tunnels et les bunkers situés dans les rues étroites de l'enclave. (Dan Williams, Nidal al-Mughrabi et Arafat Barbakh version française Nicolas Delame)