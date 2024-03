WASHINGTON, 27 mars (Reuters) -

Israël a demandé à la Maison blanche de reprogrammer une réunion sur ses projets d'offensive militaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, que Benjamin Netanyahu avait annulée à la suite du vote par le Conseil de sécurité d'une résolution appelant à un cessez-le-feu dans le territoire palestinien, à laquelle les Etats-Unis n'ont pas opposé leur veto, a déclaré mercredi l'administration de Joe Biden.

"Le bureau du Premier ministre a accepté de reprogrammer la réunion consacrée" à Rafah, a déclaré la porte-parole de la Maison blanche Karine Jean-Pierre. "Nous travaillons désormais à fixer une date", a-t-elle ajouté.

Un responsable israélien à Washington a confirmé qu'une nouvelle réunion était en cours de préparation et que Benjamin Netanyahu envisageait d'envoyer une délégation dans la capitale fédérale sans doute dès la semaine prochaine.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté lundi, pour la première fois depuis le début des hostilités entre le Hamas et Israël le 7 octobre, une résolution appelant à un "cessez-le-feu immédiat" dans la bande de Gaza.

Les Etats-Unis se sont abstenus lors du vote de ce texte, qui était proposé par les dix membres non permanents du Conseil de sécurité.

Israël, qui a commencé en février à bombarder Rafah, où s'est réfugiée environ la moitié des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza déplacés par les combats, répète son intention de mener un assaut terrestre sur la ville malgré l'opposition de Washington.

Cette position a nourri les tensions avec les Etats-Unis, allié de longue date d'Israël, et soulevé des questions sur de possibles restrictions par Washington des aides militaires apportées à l'Etat hébreu si Benjamin Netanyahu venait à faire fi des recommandations de Joe Biden et ordonner à son armée d'envahir Rafah. (Nandita Bose et Matt Spetalnick, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)