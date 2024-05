Berne (awp/ats) - Le moyen de transport le plus populaire pour les voyages privés reste l'avion. Selon une enquête de Comparis, 46% des adultes en Suisse s'envoleront pour les vacances cette année. Un bon tiers voyagera en voiture et à peine 15% en train.

"Malgré la forte mobilisation des jeunes pour le climat, ce sont surtout les moins de 35 ans qui achètent des billets d'avion", souligne l'expert Adi Kolecic, cité dans une enquête représentative du comparateur en ligne Comparis, publiée jeudi. Les citadins et les personnes à revenu élevé sont également plus nombreux à choisir la voie des airs.

Les résultats de l'enquête menée en avril auprès de plus de 1000 personnes montrent en effet une nette différence de génération: 51,6% des 18-35 ans indiquent vouloir prendre l'avion pour partir en vacances, contre seulement 43,2% des plus de 56 ans.

Les jeunes sont 54% à vouloir voler au moins deux fois cette année, contre seulement 38% du groupe le plus âgé. Seule une personne sur cinq entre 18 et 35 ans renoncera complétement à prendre l'avion en 2024. Parmi les plus de 56 ans, ils sont presque deux fois plus nombreux (38%).

Les urbains volent plus

Le choix du moyen de transport dépend également du lieu de résidence. Dans les communes urbaines, 50,2% préfèrent prendre l'avion pour leurs vacances, contre 41,4% pour la population rurale. "Notre sondage révèle ainsi un écart remarquable entre l'attitude politique dans les questions environnementales et le comportement réel des citadins", constate Adi Kolecic.

Le deuxième moyen de transport le plus important pour les vacances est la voiture, en particulier dans les zones rurales. Au total, 34,4% des sondés choisissent ce moyen de transport. A la campagne, la proportion est de 41,9%, contre seulement 25,3% dans les zones urbaines. De nombreux citadins ne possédant pas de voiture, ce résultat n'est pas surprenant, note M. Kolecic.

Les classes de revenus inférieures ont par ailleurs tendance à préférer le train (24,5%), contre seulement 8,7% des personnes appartenant aux catégories de revenus les plus élevés.