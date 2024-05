L'activité du secteur privé allemand a progressé en mai pour le deuxième mois consécutif, grâce à une forte activité dans les services, selon une enquête préliminaire publiée jeudi.

L'indice composite flash des directeurs d'achat (PMI) allemand HCOB, compilé par S&P Global, est passé de 50,6 en avril à 52,2 en mai. Ce chiffre est supérieur aux prévisions de l'enquête Reuters qui tablait sur 51,0.

L'indice PMI composite suit les secteurs des services et de l'industrie manufacturière qui, ensemble, représentent plus des deux tiers de la plus grande économie de la zone euro. Une lecture supérieure à 50 indique une croissance de l'activité.

"Ces chiffres sont porteurs d'espoir", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank. "Le PMI composite indique maintenant une croissance solide.

L'indice pour le secteur des services est passé de 53,2 en avril à 53,9 en mai, son plus haut niveau depuis 11 mois et supérieur à la prévision de 53,5.

"Le secteur des services, en particulier, a montré une croissance robuste en mai, en expansion pour trois mois consécutifs", a déclaré M. de la Rubia.

Bien que le secteur manufacturier soit resté en contraction, l'indice PMI manufacturier a augmenté à 45,4 contre 42,5 le mois précédent, dépassant les prévisions de 43,1 d'un sondage Reuters et atteignant son plus haut niveau en quatre mois.

"Bien que l'augmentation de l'indice PMI manufacturier soit positive, la réduction accélérée des stocks de biens achetés et finis assombrit légèrement les perspectives", a déclaré M. de la Rubia.

Malgré une certaine faiblesse de l'industrie manufacturière, on observe en général une reprise de l'activité d'embauche, les entreprises ayant fait état d'une demande plus forte et d'un plus grand optimisme à l'égard des perspectives, selon l'enquête.