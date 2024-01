Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont prolongé leurs pertes récentes jeudi, le marché restant sous la pression des pluies dans les régions sèches du Brésil et des prévisions d'averses plus bénéfiques.

Les contrats à terme sur le blé du CBOT ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau en un mois, à moins de 6 dollars le boisseau, tandis que le maïs s'est stabilisé après avoir atteint son plus bas niveau contractuel mercredi.

L'amélioration des conditions météorologiques au Brésil a réduit les inquiétudes concernant les pertes de récoltes dans le plus grand exportateur de soja au monde.

"L'amélioration des conditions au Brésil a pesé sur les prix toute la semaine, et les récentes pluies dans les zones sèches devraient limiter les dégâts supplémentaires sur les rendements", a déclaré Terry Reilly, stratège agricole senior chez Marex.

Les contrats à terme sur le soja de mars se sont établis en baisse de 9-1/2 cents à 12,67-1/2 dollars le boisseau, après avoir atteint leur prix le plus bas depuis le 28 juin, à 12,65 dollars. Il a chuté de 7 % depuis décembre.

La stabilisation des rendements en Amérique du Sud pourrait empêcher les acheteurs sur le marché mondial de transférer les exportations du Brésil vers les États-Unis, selon les analystes.

"Les conditions météorologiques du Brésil se sont améliorées et le marché sait qu'il obtiendra une récolte à exporter", a déclaré Nick Paumen, courtier en matières premières pour CHS Hedging. "Nous ne savons tout simplement pas quelle quantité sera exportée.

Le maïs de mars du CBOT a augmenté de 1 1/4 cents pour terminer à 4,66-1/2 dollars le boisseau. Le blé tendre rouge d'hiver de mars a gagné 13 1/4 cents à 6,13-1/2 dollars le boisseau, après avoir atteint son prix le plus bas depuis le 1er décembre.

La couverture des positions à découvert, ainsi que les discussions sur l'intérêt potentiel de la Chine pour l'achat de blé tendre rouge d'hiver américain, ont aidé le marché du blé à se redresser, selon les analystes.

Vendredi, le ministère américain de l'agriculture devrait publier les données sur les ventes à l'exportation de céréales et de soja pour la semaine qui s'est achevée le 28 décembre. Les opérateurs attendent également que l'USDA publie les rapports trimestriels sur les stocks de céréales aux États-Unis et les rapports mensuels sur l'offre et la demande le 12 janvier.

Par ailleurs, l'Administration américaine d'information sur l'énergie a déclaré que la production hebdomadaire d'éthanol à base de maïs avait chuté la semaine dernière à 1,049 million de barils par jour, en recul par rapport à son niveau le plus élevé depuis deux ans. Les stocks ont augmenté pour atteindre 23,579 millions de barils, soit le niveau le plus élevé depuis avril. (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportage complémentaire de Naveen Thukral à Singapour et Sybille de La Hamaide à Paris ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Barbara Lewis et Sandra Maler)