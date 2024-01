L'indice mondial des actions MSCI a progressé lundi, Wall Street continuant à profiter de l'élan qui l'a porté à un nouveau record la semaine dernière, tandis que l'indice du dollar américain a légèrement augmenté.

Les rendements du Trésor américain ont baissé, les investisseurs ayant profité de la récente baisse des prix des obligations pour entrer sur le marché avant les indicateurs économiques prévus plus tard dans la semaine, qui pourraient donner de nouvelles informations sur l'orientation des taux d'intérêt.

L'indice de référence S&P 500 a atteint un nouveau record après avoir clôturé à un niveau record vendredi pour la première fois en deux ans, confirmant ainsi l'existence d'un marché haussier.

"Ce que nous voyons, c'est un report de la force des deux dernières séances de négociation. Cela commence probablement à inciter les investisseurs à se retirer des marchés", a déclaré Matt Stucky, gestionnaire de portefeuille en chef pour les actions à la Northwestern Mutual Wealth Management Company.

"Il se peut que la peur de manquer soit à l'origine de ce mouvement, étant donné qu'il reste encore beaucoup de liquidités à injecter sur les marchés d'actions. Dans l'esprit des investisseurs individuels, les récits ont tendance à suivre les prix. Le fait que le S&P 500 ait atteint un sommet historique leur donne un autre point de repère pour dire que les choses s'améliorent plus vite que nous ne le pensions.

Lundi à 14 h 38, le Dow Jones Industrial Average a gagné 105,96 points, soit 0,28 %, pour atteindre 37 969,76, le S&P 500 a gagné 11,80 points, soit 0,24 %, pour atteindre 4 851,61 et le Nasdaq Composite a gagné 49,26 points, soit 0,32 %, pour atteindre 15 360,76.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 49 pays, a gagné 0,3 %. L'indice européen STOXX 600 a progressé de 0,77 %.

En ce qui concerne les bons du Trésor, le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a augmenté à 4,1033% par rapport à la clôture américaine de 4,146% vendredi. Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des traders concernant les taux des fonds de la Fed, a atteint 4,3783% par rapport à une clôture américaine de 4,408%.

En ce qui concerne les devises, le dollar américain a peu changé ou a légèrement baissé par rapport à un panier de devises lundi, avant les décisions de politique des banques centrales au Japon et dans la zone euro qui pourraient déterminer l'orientation de la devise cette année.

"Le dollar est un peu en attente jusqu'à ce que les banques centrales commencent demain", a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA à Washington.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres partenaires commerciaux majeurs, était en hausse d'environ 0,05%. Le dollar a baissé de 0,07% contre le yen japonais à 148,04.

La monnaie unique européenne était en baisse de 0,1 % sur la journée à 1,0886 $, ayant perdu 1,36 % en un mois.

La Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi et devrait maintenir sa politique monétaire. Les banques centrales du Canada et de la Norvège se réunissent également cette semaine et aucune modification des taux n'est attendue, bien que la Turquie soit considérée comme susceptible d'augmenter à nouveau ses taux.

Le prix de l'or au comptant a baissé de 0,45 % pour atteindre 2 020,13 dollars l'once, les investisseurs ayant revu à la baisse leurs attentes concernant une réduction des taux d'intérêt américains à la fin du mois de mars, tandis que la hausse des marchés boursiers a encore réduit l'intérêt pour la valeur refuge qu'est l'or.

Les prix du pétrole ont augmenté car les traders ont vu l'offre de pétrole se resserrer en raison des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, et du froid extrême en Amérique du Nord, tandis que le marché boursier américain en hausse a signalé une croissance de la demande à l'avenir.

Le pétrole brut américain s'est établi en hausse de 2,4 % à 75,19 dollars le baril. Le pétrole brut Brent s'est établi en hausse de 1,9 % à 80,06 dollars le baril.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin est tombé à son plus bas niveau en sept semaines et a perdu 4,7% à 39 640 $.

À Pékin, la banque centrale a de nouveau renoncé à une réduction des taux lors de ses opérations de marché lundi et la Banque du Japon devrait maintenir une politique très souple lors d'une réunion mardi. La Réserve fédérale américaine doit se réunir à nouveau les 30 et 31 janvier.

Plus tôt, les actions chinoises et hongkongaises se sont effondrées lundi, alors que des sorties de capitaux étrangères incessantes et une augmentation des ventes à découvert ont sapé la confiance déjà mise à mal par l'économie chancelante de la région.

L'indice chinois CSI300 a chuté de 1,6 % pour atteindre son niveau de clôture le plus bas depuis près de cinq ans, tandis qu'à Hong Kong, l'indice de référence Hang Seng a chuté de 2,3 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis 14 mois. (Reportage de Sinéad Carew, Gertrude Chavez-Dreyfuss, Nell Mackenzie et Wayne Cole ; Rédaction de Jane Merriman, Kirsten Donovan et Susan Fenton)