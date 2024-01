ISO New England, l'opérateur du réseau électrique du nord-est des États-Unis, a annoncé vendredi qu'il organisera une vente aux enchères à terme à partir du 5 février pour 31 591 mégawatts (MW) de capacité installée.

La Federal Energy Regulatory Commission a approuvé la capacité proposée par ISO New England pour répondre à la demande d'électricité estimée de la région pour les 12 mois commençant le 1er juin 2027.

La vente aux enchères permettra d'acquérir des ressources de capacité, notamment des centrales électriques traditionnelles, de la production renouvelable, des importations et des ressources de demande telles que la gestion de la charge et les mesures d'efficacité énergétique, a déclaré ISO New England.