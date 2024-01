Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. Les marchés asiatiques se concentreront jeudi sur la poursuite de l'amélioration du sentiment des investisseurs à l'égard de la Chine et de Hong Kong, à la suite de la dernière décision de la banque centrale chinoise d'injecter des liquidités et de soutenir les prix des actifs.

Le calendrier des données économiques régionales est léger et sera dominé par la première estimation de la croissance du produit intérieur brut de la Corée du Sud au quatrième trimestre, avant laquelle le won coréen vient d'enregistrer sa plus forte hausse face au dollar depuis un mois.

Le dollar est en baisse sur l'ensemble des marchés, plombé par la baisse des rendements obligataires américains et par un rebond des attentes du marché selon lesquelles la Fed pourrait réduire ses taux d'intérêt dès le mois de mars.

Cela devrait contribuer à aiguiser l'appétit des investisseurs pour le risque en Asie jeudi, tout comme le rallye en Chine et à Hong Kong mercredi, qui a été déclenché par la décision de la Banque populaire de Chine de réduire les réserves bancaires de la manière la plus importante depuis deux ans.

Cette décision, qui injectera environ 140 milliards de dollars de liquidités dans le système bancaire, et la promesse du gouverneur de la PBOC, Pan Gongsheng, de dévoiler des politiques visant à améliorer les prêts immobiliers commerciaux, ont prolongé le rebond des actifs à risque et du yuan de cette semaine.

La hausse de 1,8 % du Shanghai Composite a été la plus importante depuis juillet, l'indice CSI 300 des actions de premier ordre est maintenant sur le point de mettre fin à une série de trois semaines de pertes, et le Hang Seng a bondi de 3,6 %.

Les mesures prises par Pékin mercredi font suite à un rapport de Bloomberg News selon lequel les autorités envisagent un ensemble de mesures de financement de 2 billions de yuans (278 milliards de dollars) pour soutenir les marchés du pays qui s'effritent.

Avec des résultats américains solides, en particulier ceux de Netflix, et la hausse des actions des fabricants de puces qui ont porté le S&P 500 à un nouveau record, l'ambiance devrait être haussière à l'ouverture des marchés asiatiques jeudi.

Les chiffres officiels de Séoul devraient montrer que la croissance sud-coréenne a ralenti au cours des trois derniers mois de l'année 2023, à un rythme corrigé des variations saisonnières de 0,5 % en glissement trimestriel, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes, soit un peu moins que les 0,6 % enregistrés au trimestre précédent.

En revanche, la croissance en glissement annuel devrait s'accélérer pour atteindre 2,1 % au quatrième trimestre, contre 1,4 % au trimestre précédent.

L'indice de référence KOSPI a connu un début d'année 2024 très faible et est en baisse de 7 % depuis le début de l'année. À titre de comparaison, l'indice MSCI Asia ex-Japan est en baisse de 4,5 %, l'indice chinois CSI 300 était plus performant avant même les mesures de relance de cette semaine, et l'indice japonais Nikkei est en hausse de 8 %.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- PIB de la Corée du Sud (estimation anticipée du 4ème trimestre)

- Commerce de Hong Kong (décembre)

- Enquête de la Banque de Corée sur l'industrie manufacturière (février)