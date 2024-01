Le prix de l'or a légèrement augmenté vendredi, mais il est en passe de subir sa deuxième baisse hebdomadaire consécutive. Les données indiquant une forte croissance de l'économie américaine ont maintenu le dollar ferme, tandis que l'attention s'est déplacée vers un chiffre clé de l'inflation prévu plus tard dans la journée.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 021,79 dollars l'once à 0155 GMT. Le contrat a perdu 0,4% depuis le début de la semaine.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2% à 2 021,70 dollars.

* L'économie américaine a connu une croissance plus rapide que prévu au quatrième trimestre, les pressions inflationnistes s'étant atténuées dans un contexte de fortes dépenses de consommation.

* Le lingot a légèrement réduit ses pertes pour la semaine jeudi après que les données du PIB américain aient mis en évidence un ralentissement du rythme de l'inflation et une baisse des rendements obligataires.

* Une enquête privée réalisée en début de semaine a montré que l'économie américaine démarrait l'année 2024 sur une bonne note, avec une reprise de l'activité commerciale en janvier et des pressions inflationnistes qui semblent s'atténuer.

* L'indice du dollar a augmenté de 0,2 % au cours de la semaine, frôlant son plus haut niveau en six semaines, ce qui rend les lingots moins attrayants pour les détenteurs d'autres devises.

* La Banque centrale européenne a maintenu ses taux d'intérêt à un niveau record de 4 % et Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré qu'il était "prématuré de discuter d'une baisse des taux", tout en soulignant que les risques pour la croissance économique étaient "orientés à la baisse".

* Les marchés s'attendent largement à ce que la Fed américaine ne modifie pas ses taux lors de sa réunion des 30 et 31 janvier, mais l'attention se portera principalement sur les commentaires du président Jerome Powell.

* Les traders parient sur une probabilité de 93% pour une réduction des taux d'ici mai, selon l'app de probabilité de taux d'intérêt IRPR de LSEG.

* L'attention se porte maintenant sur la jauge d'inflation préférée de la Fed - les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) - attendues à 1330 GMT.

* La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* L'argent a baissé de 0,2% à 22,87 dollars l'once, le platine a baissé de 0,1% à 890,76 dollars, et le palladium a baissé de 0,1% à 939,64 dollars. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0500 Japan Leading Indicator Revised Nov 0700 Germany Bfk Consumer Sentiment Feb 0745 France Consumer Confidence Jan 1330 US PCE data Dec 1400 US Dallas Fed PCE Dec 1500 US Pending Home Index Dec (Reporting by Harshit Verma in Bengaluru ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)