Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques devraient s'ouvrir dans un climat optimiste mercredi, les rendements obligataires américains plus faibles et un dollar plus faible reflétant les attentes de la Fed de réduire les taux d'intérêt dès septembre, mais la sérénité apparente pourrait être brisée en un clin d'œil.

Le point d'éclair le plus évident est le rapport sur l'inflation américaine d'avril après la clôture de l'Asie mercredi - des chiffres plus élevés que prévu forceront les investisseurs à repenser les perspectives de la Fed, ce qui fera monter le dollar et les rendements, et pèsera sur l'appétit pour le risque.

Le rapport de mardi sur l'inflation des prix à la production aux États-Unis était, pour citer le président de la Fed Jerome Powell lui-même, "mitigé" - la croissance des prix en avril a été plus forte que prévu, mais les données antérieures ont été révisées à la baisse.

Les investisseurs ont toutefois continué à voir le verre à moitié plein : les actions ont augmenté, le dollar, les rendements et la volatilité ont baissé et l'appétit pour les actifs à risque s'est accru.

Il n'y a rien d'évident dans le calendrier économique asiatique qui pourrait faire bouger les choses mercredi - les données sur la croissance des salaires en Australie, la confiance des consommateurs thaïlandais et les chiffres du commerce indonésien sont les principaux indicateurs prévus.

Le calendrier des entreprises pourrait générer un peu plus d'activité sur les actions individuelles, en particulier au Japon, où les géants financiers Mitsubishi UFJ, Mizuho et Sumitomo devraient tous publier leurs résultats pour l'année 2024.

Les marchés chinois, quant à eux, pourraient ne pas réagir très positivement aux nouveaux droits de douane sur 18 milliards de dollars d'importations chinoises confirmés par l'administration Biden mardi.

Le ministère chinois du commerce a déclaré que cette mesure "affecterait sérieusement l'atmosphère de la coopération bilatérale" et le ministre italien de l'économie, Giancarlo Giorgetti, a déclaré que le G7 discuterait du risque de fragmentation du commerce mondial la semaine prochaine.

Il est presque certain que la Chine réagira de la même manière, mais il reste à voir avec quelle force.

"Compte tenu de l'importance des enjeux, cette série de droits de douane pourrait exacerber les tensions commerciales entre les deux pays d'une manière dont il sera difficile de sortir", a déclaré Eswar Prasad, professeur de politique commerciale à l'université Cornell et ancien chef du département Chine du FMI.

Les actions chinoises ont plafonné cette semaine après les bénéfices mitigés, dans le meilleur des cas, d'Alibaba et de Tencent, et la pression à la vente sur le yuan s'accroît à nouveau - le taux de change quotidien dollar/yuan a augmenté cinq jours sur les six derniers.

Le dollar gagne également du terrain sur le yen japonais, même si les rendements des obligations japonaises à 10 ans atteignent leur plus haut niveau depuis novembre, alors que les rendements américains baissent. La fragilité du yen ne manquera pas de mettre les opérateurs en état d'alerte.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Croissance des salaires en Australie (T1)

- Commerce en Indonésie (avril)

- Résultats financiers japonais