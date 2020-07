LA MINUTE MACRO : et ça repart 0 01/07/2020 | 11:00 Envoyer par e-mail :

Markit a publié aujourd'hui les PMI finaux, démontrant notamment un rebond de l'industrie manufacturière en Asie. Malheureusement, il n'y pas que l'industrie qui se réveille, comme en témoigne la propagation du coronavirus aux États-Unis. En Europe, les ventes au détail ont également bien profité du confinement, repassant, positive en données annuelles. Enfin, la chute de l'inflation en Colombie a poussé la banque centrale à revoir son taux d'intérêt. Le réveil de l'Asie. Markit publie aujourd'hui les PMI finaux. Alors que les données flash nous avaient amené une bonne surprise en Europe, le rebond semble également se profiler en Asie. Les Indices semblent remonter pour l'ensemble des pays, y compris au japon où la chute s'était accélérée en mai. On notera que les industries manufacturières Malaisienne et Vietnamien ont légèrement progressé sur le mois de juin, respectivement à 51.0 et 51.1. Du côté de la Chine, l'indice Caixin PMI manufacturier est ressorti à 51.2. Le réveil du COVID. Il n'y a pas que l'industrie qui se réveille. Hier, l'immunologue américain Anthony Fauci a averti que le contrôle des États-Unis sur la propagation de l'infection n'était pas "total", soulignant le risque que le nombre de cas journalier puisse atteindre 100 000 par jour. Cette déclaration intervient alors que le pays fait actuellement face à un fort rebond des contaminations dans certains États. Le Texas a ainsi vu ces cas journaliers progresser de plus de 340% depuis fin mai. Le commerce allemand. Les consommateurs semblent également avoir fait leur grand retour en Allemagne. Ce matin, l'institut de statistique allemand a publié les chiffres du mois de mai. Après une forte chute en mars et en avril, ces dernières sont ressorties en hausse de 13.9% MoM et 3.8% YoY. Du côté du marché du travail en revanche, la baisse continue. En mai l'emploi a ainsi diminué de 1.1% par rapport à l'année précédente et de 0.6% par rapport au mois d'avril. Les banques centrales. La banque centrale colombienne a tenu sa conférence concernant les taux d'intérêt cette nuit. Devant la forte chute de l'inflation à 2.85% et le ralentissement économique, la Banco de la Republica a décidé à l'unanimité de réduire son taux d'intérêt de 25 points de base, à 2.5%. Ce midi, ça sera au tour de la banque centrale suédoise de tenir sa conférence de presse concernant la politique monétaire.

Gallien Girardot

