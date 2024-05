La Chambre des représentants des États-Unis a adopté mercredi un projet de loi visant à créer un nouveau cadre juridique pour les monnaies numériques, malgré une mise en garde inhabituelle de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, qui estime que ce projet pourrait créer de nouveaux risques financiers.

La loi sur l'innovation financière et la technologie pour le XXIe siècle, parrainée par les républicains, a été adoptée à l'issue d'un vote bipartisan de 279 voix contre 136. Il n'est pas certain que le Sénat se saisisse de la mesure.

Les partisans du projet de loi au Congrès américain affirment qu'il clarifiera la réglementation et contribuera à promouvoir la croissance du secteur.

L'approbation de la Chambre des représentants intervient alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis signale qu'elle approuvera probablement les demandes de fonds d'échange d'éther au comptant, ce qui constitue un coup de pouce surprenant pour le secteur.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a toutefois déclaré dans un communiqué que le projet de loi "créerait de nouvelles lacunes réglementaires et remettrait en cause des décennies de précédents concernant la surveillance des contrats d'investissement, exposant les investisseurs et les marchés de capitaux à des risques incommensurables".

Le projet de loi a été soutenu par les partisans des cryptomonnaies et les organisations du secteur qui considèrent depuis longtemps la SEC de Gary Gensler comme un obstacle à l'adoption plus large des actifs numériques.

Faisant état de poursuites judiciaires, de cas de fraude, de faillites et d'échecs très médiatisés, M. Gensler a soutenu que les crypto-monnaies devraient être soumises aux mêmes lois que les autres actifs.

Dans sa déclaration de mercredi, il a déclaré qu'en vertu du projet de loi, les contrats d'investissement enregistrés sur une blockchain ne seraient plus considérés comme des titres, ce qui priverait les investisseurs de la protection prévue par les lois sur les valeurs mobilières.

Parmi les autres critiques, Gensler a déclaré que le projet de loi permettrait également aux émetteurs de contrats d'investissement crypto de certifier eux-mêmes que leurs propres produits sont des marchandises numériques non soumises à la surveillance de la SEC, laissant à l'agence seulement 60 jours pour contester cela. (Reportage de Douglas Gillison et Brad Brooks ; Rédaction de Rod Nickel et Michael Perry)