Le ministère chinois des finances a déclaré lundi qu'il commencerait cette semaine les ventes tant attendues d'obligations spéciales du Trésor à long terme qui, espère Pékin, aideront à stimuler les secteurs clés d'une économie en perte de vitesse.

Le ministère des finances a confirmé ce que quatre sources avaient dit à Reuters plus tôt ce lundi, à savoir que les 1 000 milliards de yuans (138,23 milliards de dollars) d'obligations spéciales du gouvernement auraient des durées de 20 à 50 ans et que l'émission commencerait le 17 mai.

Les sources qui ont une connaissance directe des plans ont déclaré que 300 milliards de yuans d'obligations à 20 ans, 600 milliards de yuans d'obligations à 30 ans et 100 milliards de yuans d'obligations à 50 ans seraient émis.

Lundi, le premier ministre chinois Li Qiang a exhorté les fonctionnaires à faire bon usage des obligations spéciales du Trésor à très long terme pour soutenir la mise en œuvre de stratégies nationales majeures ainsi que le renforcement des capacités de sécurité dans des domaines clés, ont rapporté les médias d'État.

La Chine prendra des dispositions coordonnées pour les tâches clés de cette année et des prochaines années, coordonnera et utilisera à bon escient les politiques conventionnelles et extraordinaires, ont indiqué les médias d'État. Le pays devrait également mieux coordonner les investissements gouvernementaux et le capital social, a indiqué le rapport, citant Li, qui a présidé la réunion virtuelle.

Les acteurs du marché attendent depuis des semaines des détails sur le pipeline d'émission de ces obligations spéciales du Trésor, qui ont été annoncées pour la première fois lors de la conférence parlementaire chinoise en mars.

Étant donné que l'émission était prévue, l'annonce des détails a entraîné une légère baisse des rendements obligataires. Le rendement des obligations à 30 ans a baissé de 2 points de base pour atteindre 2,55 %. Il a baissé de 30 points de base cette année.

Zou Wang, directeur d'investissement chez Shanghai Anfang Private Fund Management, a déclaré que même si une telle offre d'obligations est négative pour les prix, elle avait été anticipée.

"En outre, le marché s'attend maintenant à ce que la banque centrale fournisse des liquidités en réduisant les taux d'intérêt et les réserves obligatoires", a-t-il déclaré.

Le ministère des finances a déclaré que les obligations spéciales à 30 ans seraient vendues en 12 tranches, du 17 mai au 15 novembre. Les obligations à 20 ans seront vendues en sept lots à partir du 24 mai, tandis que les obligations à 50 ans seront émises en trois tranches à partir du 17 mai.

Les détails du calendrier interviennent juste après que des données ont montré que les nouveaux prêts bancaires en Chine ont chuté plus que ce que les participants au marché attendaient en avril par rapport au mois précédent, tandis que la croissance du crédit au sens large a atteint un niveau historiquement bas.

L'expansion de l'encours du financement social total (TSF), une mesure générale du crédit et de la liquidité dans l'économie, a ralenti à 8,3 % en avril, un niveau record, par rapport à 8,7 % en mars.

L'économie chinoise a progressé à un rythme plus rapide que prévu de 5,3 % au premier trimestre, ce qui a soulagé les autorités qui tentent de remédier au ralentissement de l'activité immobilière et de réduire la dette des gouvernements locaux. Toutefois, les indicateurs montrent que la demande intérieure reste fragile, ce qui pèse sur l'élan général.

Les fonds levés par le biais des obligations spéciales serviront à soutenir la reconstruction des zones sinistrées du pays et à améliorer les infrastructures de prévention du drainage urbain afin de renforcer la capacité de la Chine à résister aux catastrophes naturelles, ont déclaré les médias d'État.

Le Financial Times a rapporté plus tôt dans la journée que les autorités chinoises avaient lancé des projets de vente d'obligations à long terme et que la Banque populaire de Chine (PBOC) avait demandé l'avis de courtiers sur la fixation des prix. (1 $ = 7,2341 yuans chinois)