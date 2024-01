Athènes (awp/afp) - L'Etat grec, qui contrôle l'aéroport international d'Athènes (AIA), va introduire en Bourse en février 30% du capital du plus grand aéroport de Grèce, selon un communiqué de l'AIA lundi.

"Je suis ravi de diriger l'AIA dans ce qui sera une introduction en Bourse historique en Grèce et dans notre secteur d'activité", s'est réjoui Yannis Paraschis, le patron de l'entreprise, cité dans le communiqué.

L'aéroport international d'Athènes, qui sera coté à la Bourse d'Athènes, a accueilli plus de 28 millions de passagers en 2023 dont de très nombreux touristes et a dépassé de 10,2% le précédent record de trafic de passagers de 2019, "démontrant sa capacité à rebondir après la pandémie de Covid-19", selon le communiqué de l'AIA.

L'État grec possède actuellement 55% du capital de l'aéroport, la part restante étant partagée entre des investisseurs privés, dont la société allemande de gestion d'aéroports AviAlliance.

AviAlliance, le plus grand actionnaire privé d'AIA, en détient actuellement un peu plus de 40% et la famille Copelouzos environ 5%.

La Grèce s'est lancée dans la vente de nombreuses participations publiques depuis la grave crise économique et sociale qui l'a secouée entre 2009 et 2018.

L'introduction de l'aéroport Eleftherios Venizelos à la Bourse d'Athènes devrait être la plus importante introduction en Bourse en Grèce depuis plus de 15 ans, selon la même source.

"Le projet de diversification de la base d'investisseurs de l'AIA permettra de dégager une valeur à long terme pour l'entreprise et apportera des avantages significatifs à l'économie grecque", assure dans un communiqué Dimitris Politis, directeur général de l'agence grecque des privatisations.

"Avec nos collègues actionnaires, nous pensons qu'il s'agit d'une étape importante pour le développement futur d'AIA et pour le renforcement de l'industrie touristique grecque", a-t-il ajouté.

AIA dispose d'une concession jusqu'en 2046 portant sur le bâtiment, la maintenance et les activités aéroportuaires.

